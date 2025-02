Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is de beste rentevasteperiode voor starters, volgens een hypotheekexpert

Meer dan de helft van de starters zet hun hypotheekrente 10 jaar vast, maar is dat wel verstandig? Volgens een hypotheekexpert is een langere rentevasteperiode beter.

Voor kopers is dit een gunstige tijd, want de hypotheekrente is laag. Het verschil met een jaar geleden voor een lening met een looptijd van tien jaar was in december een vol procentpunt.

In januari 2025 heeft meer dan de helft van alle nieuwe hypotheken een rentevasteperiode van tien jaar, zo blijkt uit cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk).

💶 Wat is een rentevaste periode? Een rentevaste periode is een periode dat de rente voor jou gelijk blijft, zelfs als de rente op de markt stijgt. Er zijn verschillende rentevaste perioden, zoals 1, 5, 10 of 20 jaar. De rente is bij een lange rentevaste periode hoger dan een korte rentevaste periode. Het is dus doorgaans duurder, maar wel veiliger.

Rentevasteperiode van 10 jaar

Menno Luiten, directeur van MUNT Hypotheken, betuigt dat starters zichzelf in de voet schieten als ze voor een rentevasteperiode van 10 jaar kiezen. Hij ziet een toename van mensen die in de knel komen door keuzes die ze als starter maakten. „Tien jaar vast is in veel gevallen centenwijsheid. Op de lange termijn kan het honderden euro’s per maand kosten”, zegt hij.

Starters hebben al flink wat eigen geld nodig om überhaupt een huis te kunnen kopen. Ze kiezen vaak voor een rentevasteperiode een van 10 jaar, omdat ze dan meer kunnen lenen. „Voor starters lijkt 10 jaar een lange periode, maar de dag ná het afsluiten van je hypotheek moet je al rekenen met een toetsrente van 5 procent als je je huidige hypotheek wilt behouden bij een verhuizing, bijvoorbeeld”, zegt Luiten.

Dat houdt concreet in dat starters moeite kunnen hebben hun hypotheek met bijbehorende lagere rente te behouden. Juist als starter komen er vaak nog grote veranderingen aan. Denk aan een gezinsuitbreiding of een carrièrestap. Gemiddeld verhuizen Nederlanders eens per zeven jaar en starters doorgaans nog wat sneller.

Luiten waarschuwt dat het in de praktijk kan beteken dat starters zich geen volgende woning kunnen veroorloven. Ook in een woning blijven na een scheiding wordt lastiger.

‘Verschil tussen 10 en 20 jaar vast is bijzonder klein’

Een hypotheek die vaststaat voor 10 jaar is een onnodig risico, vindt Luiten. „Het verschil tussen 10 en 20 jaar vast is bijzonder klein, dat scheelt hooguit een paar tientjes per maand. Met een rentevasteperiode van 20 jaar ben je beter bestand tegen renteschommelingen. Wanneer de rente in de tussentijd stijgt, kan een klant met een rentevasteperiode van 20 jaar de hypotheek eenvoudig meenemen en nog 13 jaar profiteren van een lage rente.”

Bovendien kun je bij verkoop van de woning altijd zonder boete je hypotheek aflossen, of de rente nu stijgt of daalt. Kortom: er is meer zekerheid. „Als de rente over een paar jaar bijvoorbeeld naar 6 procent stijgt, ben je maar wat blij dat je de rente nu lang hebt vastgezet.”

Vorige Volgende

Reacties