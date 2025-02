Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huurders opgelucht: rechter houdt huurprijsbescherming overeind

Goed nieuws voor huurders: de rechter heeft bepaald dat een maatregel om huurprijsstijgingen te beperken, overeind blijft. Verhuurders probeerden via de rechter de zogenoemde WOZ-cap van tafel te krijgen, maar zonder succes.

Dit betekent dat huurprijzen, vooral in gewilde steden als Amsterdam, Haarlem en Leiden, niet nóg verder omhoogschieten. Maar verdere maatregelen om huren betaalbaar te houden zijn nog steeds nodig.

Wat betekent dit voor jou als huurder?

De WOZ-cap zorgt ervoor dat de WOZ-waarde van een woning nog maar voor maximaal 33 procent meetelt in de huurprijsberekening. Hierdoor blijven huurwoningen in gebieden met woningtekorten enigszins betaalbaar. Zonder deze maatregel zouden woningen in populaire steden door hoge WOZ-waardes fors duurder kunnen worden.

Minder goed nieuws voor verhuurders

Verhuurders voerden aan dat de maatregel hen financieel flink in de knel brengt, waardoor ze minder kunnen investeren in verduurzaming en soms zelfs woningen verkopen. Daardoor zijn er steeds minder huurwoningen beschikbaar. In een tijd waarin de woningkrapte al enorm is, is dat slecht nieuws voor huurders die al moeite hebben om een betaalbare woning te vinden.

Toch oordeelt de rechtbank dat de maatregel rechtvaardig en proportioneel is: huurders beschermen tegen excessieve prijsstijgingen weegt zwaarder dan de financiële belangen van particuliere verhuurders. En ook al blijft de strijd om betaalbare woningen groot, is dat positief nieuws voor huurders.

Huren blijft een uitdaging, maar dit helpt

De uitspraak betekent niet dat huren ineens goedkoop wordt, maar wel dat de prijzen minder hard stijgen dan ze zonder de WOZ-cap zouden doen. In een tijd waarin veel huurders worstelen met stijgende woonkosten, is dit een belangrijke bescherming.

Toch blijft de woningmarkt krap en zijn betaalbare huurwoningen schaars. Huurdersorganisaties juichen de uitspraak toe, maar pleiten voor verdere maatregelen om huren betaalbaar te houden. Voorlopig blijft de WOZ-cap in ieder geval bestaan, en dat is een opluchting voor veel huurders.

