Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dilan Yesilgöz staat achter verbod op voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen

VVD-leider Dilan Yesilgöz is – ondanks kritiek – zeker niet van gedachten veranderd over het verbod op voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen.

Nederland kampt met een woningtekort. Binnen de sociale huurmarkt zijn de wachtlijsten voor een huurwoning lang. Op dit moment krijgen statushouders voorrang als het gaat om het bemachtigen van een sociale huurwoning. Maar als het aan woonminister Mona Keijzer (BBB) ligt, is dat binnenkort voorbij. Zij wil statushouders namelijk hetzelfde behandelen als andere woningzoekenden in Nederland. Daarvoor stuurde ze gisteren een wetsvoorstel naar de Kamer.

Lang niet iedereen ziet heil in dat plan van Keijzer. Onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwde vorige maand in een brief aan de Kamer: „Door de voorrang te schrappen, zal de doorstroming naar vervolghuisvesting nagenoeg onmogelijk worden. Daarmee lijkt de doorstroom alsnog te stagneren, waardoor chaos in de keten op de loer ligt.” Ook azc’s vrezen voor drukte als statushouders geen voorrang meer krijgen.

Aedes, een koepelorganisatie voor woningcorporaties, bekritiseerde het wetsvoorstel vorige week in een brief aan de Kamer. De afschaffing van de voorrangsregeling zou namelijk de inburgering en integratie belemmeren.

VVD-leider Dilan Yesilgöz bij Goedemorgen Nederland

„Ik begrijp de zorgen aan de ene kant wel, want hoe zorg je ervoor dat mensen die hier mogen blijven ergens een leven kunnen opbouwen? Maar het opheffen van voorrang is een grote wens van de VVD geweest. Daarom staat het ook in het hoofdlijnenakkoord”, reageert Yesilgöz in Goedemorgen Nederland op NPO 1.

Ze legt uit waarom: „Je ziet dat er enorme druk op de huizenmarkt ontstaat, waardoor een heleboel mensen achteraan in de rij komen te staan. Het moet op een andere manier georganiseerd worden.”

Meer sociale huurwoningen is volgens haar zeker in grote gemeenten niet de oplossing. „Veel gemeenten die hun mening hierover uitten, hebben grote achterstanden met het plaatsen van statushouders. Het is niet zo dat het oude systeem zo lekker werkte en de uitstroom goed gerealiseerd was. Amsterdam heeft nog steeds enorme achterstanden.”

Toch blijft de vraag: waar moeten statushouders dan wel naartoe? „Daarom is het belangrijk dat Mona Keijzer en Marjolein Faber aan doorstroomlocaties werken. Er zijn allerlei andere opties in het land beschikbaar. Tijdelijke woningen, tussenoplossingen. Dat kan nog meer. Dat is een gezamenlijke taak van Faber en Keijzer.”

Reacties