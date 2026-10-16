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Zorgtoeslag 2027: vermogensgrens daalt met ruim 25.000 euro, dit betekent het voor jouw toeslag

De Belastingdienst verlaagt in 2027 de vermogensgrens voor zorgtoeslag met ruim 25.000 euro. Daardoor kunnen mensen die nu nog toeslag ontvangen hun recht verliezen. Opvallend genoeg stijgt de maximale maandelijkse zorgtoeslag volgens de voorlopige ramingen juist.

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Op dit moment gelden de volgende regels voor mensen die zorgtoeslag willen ontvangen:

Je bent 18 jaar of ouder;

je inkomen als alleenstaande mag niet hoger zijn dan 40.857 euro;

met toeslagenpartner mag het gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan 51.142 euro per jaar;

als alleenstaande mag je eigen vermogen niet hoger zijn dan 146.011 euro;

met toeslagenpartner is de vermogensgrens 184.633 euro.

Zonder toeslagenpartner krijg je in 2026 maximaal 129 euro per maand aan zorgtoeslag. Met toeslagenpartner is dat 246 euro.

Lagere vermogensgrens voor zorgtoeslag in 2027

Vanaf 2027 komt daar dus verandering in en kunnen minder mensen aanspraak maken op de toeslagen. Volgend jaar mag je samen met een toeslagpartner maximaal 158.748 euro aan vermogen hebben. Voor alleenstaanden zonder toeslagpartner is de vermogensgrens 119.122 euro. Dat is een verschil van respectievelijk 25.885 en 26.889 euro.

In 2027 krijg je als alleenstaande maximaal 140 euro per maand, met een toeslagenpartner maximaal 268 euro. Deze bedragen zijn ramingen uit de VWS-begroting die op Prinsjesdag is gepubliceerd.

Voor het kindgebonden budget gelden dezelfde grenzen. Het is daarom handig om je situatie nog eens onder de loep te nemen, om te voorkomen dat je te veel ontvangen toeslag moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Zeker als je ongemerkt te veel ontvangt, kunnen de kosten die achteraf in een blauwe envelop op de mat vallen, flink oplopen.

De Belastingdienst houdt het zelf ook in de gaten: als de dienst denkt dat je op 1 januari 2027 te veel vermogen hebt, krijg je eind november een brief. Geen brief gekregen? Controleer dan zelf je vermogen en geef eventuele wijzigingen door. Dat kan vanaf 1 november 2026.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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