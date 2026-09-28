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Veel mensen laten toeslagen liggen: zo check je of je over 2025 alsnog geld kunt krijgen

Dienst Toeslagen wijst jongeren erop dat zij mogelijk nog recht hebben op zorgtoeslag over 2025. Wie geld heeft laten liggen, kan dit jaar langer in actie komen: aanvragen kan nog tot en met 31 december 2026.

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Jongeren vragen de toeslag niet aan doordat ze bijvoorbeeld niet weten dat ze ervoor in aanmerking komen of ze vergeten de toeslag aan te vragen. In de brief van Dienst Toeslagen lees je hoe je zelf kunt controleren of je nog recht hebt op zorgtoeslag of andere toeslagen en hoe je deze, als dat nodig is, kunt aanvragen.

Dienst Toeslagen: mogelijk nog recht op zorgtoeslag over 2025

Wie een brief ontvangt, heeft volgens de gegevens van Dienst Toeslagen mogelijk nog recht op zorgtoeslag over 2025. Om dit in te schatten, kijkt Dienst Toeslagen onder andere naar inkomensgegevens uit de aangifte inkomstenbelasting en gegevens van de zorgverzekeraar.

Ook als je geen brief hebt ontvangen, kan het zijn dat je nog recht hebt op toeslagen. Dat geldt niet alleen voor zorgtoeslag, maar ook voor andere toeslagen. Omdat Dienst Toeslagen niet altijd zicht heeft op iemands volledige persoonlijke situatie, is het verstandig om zelf te controleren of je nog toeslagen kunt aanvragen over 2025 en 2026.

Zo controleer je hoeveel zorg- of huurtoeslag je nog kunt krijgen

Wil je weten of je nog recht hebt op toeslagen over 2025? Op toeslagen.nl/kaniktoeslagkrijgen kun je eenvoudig controleren of je aan de voorwaarden voor zorgtoeslag voldoet. Huur je een woning? Kijk dan meteen of je mogelijk in aanmerking komt voor huurtoeslag. Voor iedere toeslag gelden namelijk andere voorwaarden.

👇 Deadline toeslagen aanvragen verruimd Voorheen kon iedereen tot en met 1 september toeslagen aanvragen. Het kan dan gaan om huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget over het jaar ervoor. Vanaf dit jaar is dat anders, tipte de Dienst Toeslagen al eerder. De dienst vindt dat nodig, omdat één op de tien personen die recht hebben op toeslagen er geen gebruik van maakt. Metro schreef eerder dit jaar al dat heel wat Nederlanders geld dat hen toekomt laten liggen.

Voldoe je aan de voorwaarden voor één of meerdere toeslagen? Dan kun je via dezelfde website een proefberekening maken. Zo zie je op welk bedrag je mogelijk recht hebt. Vraag de toeslag of toeslagen vervolgens uiterlijk 31 december 2026 aan via Mijn toeslagen. Dat moet voor iedere toeslag afzonderlijk gebeuren.

Let op: vraag je zorgtoeslag of huurtoeslag over 2025 aan, dan vraag je dezelfde toeslag ook voor 2026 aan. Controleer daarom ook of je in 2026 recht hebt op de toeslag. Verandert er later iets in je leven? Controleer dan opnieuw of je toeslagen nog kloppen en pas ze waar nodig aan.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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