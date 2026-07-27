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Personeelstekort in de zorg kan opgelost worden als alle werknemers 1 uur meer werken, maar financiën zitten dat in de weg

Als al het werkzame zorgpersoneel een uur extra werkt per week, zou het personeelstekort in de sector opgelost kunnen zijn. Dat blijkt uit een analyse van Zorgvisie. Het lijkt een simpele oplossing, maar er zitten een aantal haken en ogen aan.

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In de zorgsector zijn zo’n 60.000 leegstaande vacatures. Het gaat om een flink tekort, waarover al langere tijd wordt gediscussieerd hoe dit opgelost kan worden.

Veel mensen willen meer werken

Veel mensen in de zorg werken parttime, zegt Zorgvisie. Een gemiddeld contract bestaat uit 25,2 uur per week, flink minder dan een voltijdbaan met 36 uur. Met name in verpleeg- en verzorgingstehuizen en de thuiszorg werken veel mensen parttime. Dat aandeel lijkt ook te groeien.

Dat is niet ideaal, want uit onderzoek blijkt dat het personeelstekort in de zorg zo niet wordt opgelost. Sterker nog: wanneer alle werknemers in de zorg 1,1 uur per week meer werken, verdwijnen die 60.000 vacatures. Dat blijkt uit een rekensom van onderzoeksbureau SiRM.

Uit eerder onderzoek blijkt dat veel zorgmedewerkers, een kwart van de mensen, ook meer wil werken. Werkgevers maken daar alleen weinig gebruik van. Contractuitbreiding zou geen prioriteit hebben binnen zorginstellingen, zegt zorgnieuwsplatform Skipr. Werkgevers zijn vooral bezig nieuwe medewerkers te werven.

Weinig uren maken in de zorg

Hoeveel mensen werken, lijkt ook afhankelijk te zijn van hun leeftijd. Werknemers tussen de 25 en 35 jaar werken het minst vaak deeltijd. Ook de groepen van 35 tot 45 jaar en 45 tot 55 jaar werken minder dan gemiddeld deeltijd. Werknemers jonger dan 25 jaar werken juist verreweg het meeste in deeltijd. Vooral in het voorjaar en de zomer wordt door deze groep veel in deeltijd gewerkt.

Zorgmedewerkers geven dus aan wel meer te willen werken, maar stellen daar voorwaarden aan. Ze willen invloed hebben op het rooster, willen ruimte om het aantal uren later bij te stellen en een fijne werksfeer. Ook extra beloning zou een rol spelen.

Eerder berichtte Metro al dat het personeelstekort in de zorg groter wordt, onder meer door het ingaan van de wet DBA. Die wet maakt het voor freelancers lastiger om bij bedrijven aan de slag te gaan. Het personeelsaanbod verschraalt daardoor.

Extra werken niet lonend?

Op dit moment loont extra werken niet altijd, wat ook een reden kan zijn voor zorgmedewerkers om niet meer uren te werken. Bij meer uren hoort een hoger salaris, waardoor toeslagen kunnen afnemen of zelfs helemaal kunnen stoppen. Onderaan de streep verdient een zorgmedewerker door meer te werken soms dus minder.

Of meer werken echt loont, is makkelijk uit te rekenen met de Nibud Werkurenberekenaar. Met een aantal korte vragen rekent het instituut uit of meer werken voordeliger voor je is.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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