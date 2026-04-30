Nederlanders betalen vaak onnodig voor het aanvragen van toeslagen, zo overkomt dat jou niet

Toeslagen aanvragen lijkt simpel, maar toch betalen tienduizenden Nederlanders daar onnodig voor. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD). Vooral bij zorgtoeslag gaat het vaak mis.

Volgens de inspectie doen jaarlijks zo’n 50.000 mensen hun aanvraag voor toeslagen via commerciële bemiddelingswebsites. In het overgrote deel van de gevallen zijn dat aanvragen voor zorgtoeslag. Dat zijn geen officiële overheidswebsites, maar partijen die aanbieden om de aanvraag ‘voor je te regelen’.

Extra betalen voor aanvraag toeslagen

Het probleem: veel mensen hebben niet door dat ze op zo’n site zitten. Via zoekmachines klikken ze op een advertentie die lijkt op een officiële pagina. Pas later blijkt dat er kosten aan verbonden zijn.

Hoeveel mensen precies betalen, verschilt per website. Wel is duidelijk dat deze kosten niet nodig zijn, omdat aanvragen via de overheid gratis zijn.

Toeslagen aanvragen voor velen ingewikkeld

Het toeslagensysteem is voor veel mensen ingewikkeld. Begrippen, voorwaarden en berekeningen zijn niet altijd duidelijk. Daardoor zoeken mensen hulp en komen ze al snel uit bij bemiddelingssites die inspelen op die onzekerheid.

Mensen moeten hulp kunnen krijgen bij hun aanvragen, vindt de inspectie. „Maar het kan niet zo zijn dat hier een verdienmodel uit ontstaat dat mensen onnodig en onbewust op kosten jaagt”, laat de inspectie aan persbureau ANP weten.

Daar komt bij dat bemiddelingsbureaus regelmatig onjuiste of onvolledige aanvragen inleveren. Dat kan vervelende gevolgen hebben. Als gegevens niet kloppen, moet je later geld terugbetalen. Ook kost het de overheid extra tijd om die fouten te herstellen.

Wat kun je zelf doen?

Wel kun je zelf inzien op welke toeslagen je recht hebt. Via de Dienst Toeslagen kun je alle voorwaarden voor het ontvangen van toeslagen bekijken en eenvoudig een proefberekening maken.

Nog een belangrijke tip: check altijd of je op een officiële website zit. Toeslagen aanvragen kan gratis via de overheid zelf.

Twijfel je? Neem dan direct contact op met de instantie zelf, in plaats van via een tussenpartij. Dat voorkomt dat je betaalt voor iets wat je ook kosteloos kunt regelen.

