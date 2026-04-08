Geen toeslag mislopen of terug moeten betalen? Zo check je of je inkomen juist is

Tussen april en oktober valt bij ruim 500.000 mensen die toeslagen ontvangen een brief van de Dienst Toeslagen op de mat. Daarin staat dat hun inkomen mogelijk niet helemaal klopt. Daarom krijgen ze het verzoek om hun gegevens even te checken via Mijn toeslagen of de Toeslagen-app en die zo nodig bij te werken.

Het doel is om te voorkomen dat je later geld moet terugbetalen of juist toeslag misloopt. Door je inkomen up-to-date te houden, sluit je toeslag beter aan op je echte situatie. De eerste brieven worden deze week verstuurd, dus goed om er zo snel mogelijk naar te kijken.

Er bestaan ook een paar praktische tips die je helpen om je inkomen zo goed en realistisch mogelijk in te schatten.

Toeslagen

Mensen die recht hebben op toeslagen, zoals huur- of zorgtoeslag, krijgen dat bedrag gedurende het jaar als voorschot. Dat betekent dat je elke maand alvast geld ontvangt op basis van de gegevens die de Dienst Toeslagen op dat moment heeft, zoals je inkomen of je huurprijs.

Verandert er iets in je situatie? Dan moet je dat zelf doorgeven via Mijn toeslagen of de Toeslagen-app. Doe je dat niet, dan wordt je toeslag berekend met verouderde informatie. Daardoor kun je te veel ontvangen en later moeten terugbetalen, of juist te weinig krijgen, terwijl je eigenlijk recht hebt op meer.

Goed om te weten: de Dienst Toeslagen krijgt ook gegevens van bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV. Hierdoor kunnen verschillen in inkomen die invloed hebben op je toeslagen, aan het licht komen. Daarom worden er brieven verstuurd om mensen hierop te wijzen en hen te vragen hun gegevens te controleren en waar nodig aan te passen.

Inkomen aanpassen

Maar hoe schat je je inkomen nu het beste in? Daar zijn een aantal handige tips voor. Weet je ten eerste nog niet precies wat je inkomen dit jaar gaat zijn? Dan is het verstandig om je inkomen iets hoger in te schatten dan je denkt dat het wordt. Zo voorkom je dat je later te veel toeslag ontvangt en moet terugbetalen. Hoe hoger je inkomen namelijk is, hoe lager je toeslag uitvalt.

Blijkt achteraf dat je toch te weinig toeslag hebt gekregen? Dan wordt het verschil alsnog aan je uitbetaald bij de definitieve berekening.

Meer tips

Er zijn ook nog een aantal andere tips die je tijdens het berekenen bij de hand kunt houden. Heb je een toeslagpartner? Dan wordt het inkomen van jullie allebei meegenomen bij het berekenen van de toeslag. Het is daarom allereerst belangrijk om ook het inkomen van je partner goed mee te nemen in je inschatting, zodat je een zo nauwkeurig mogelijk beeld hebt van jullie gezamenlijke situatie.

Om het inschatten van je inkomen bovendien een stuk makkelijker te maken, kun je gebruikmaken van de rekenhulp van de Dienst Toeslagen. Daarmee krijg je een beter beeld van wat je ongeveer kunt verwachten en voorkom je dat je toeslag te hoog of te laag wordt vastgesteld.

Verandert er iets in je werk, bijvoorbeeld omdat je meer of minder gaat werken, van baan wisselt of met pensioen gaat? Dan verandert je inkomen ook. Kortom: controleer op tijd je inkomen en pas het aan waar nodig. Zo voorkom je verrassingen en zorg je dat je toeslag klopt.

