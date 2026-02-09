Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Toeslagenouders opnieuw in de problemen door betaalpauze, moeten schulden alsnog betalen

Meerdere gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire zijn opnieuw in de problemen gekomen, als gevolg van de goedbedoelde ‘betaalpauze’. Ze hoefden tijdelijk geen rekeningen te betalen bij de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen, maar veel ouders waren zich er niet van bewust dat het ging om uitstel van betaling en dat deze schulden later alsnog terug moeten worden betaald.

Dat blijkt uit een rondgang van de NOS, die met meerdere advocaten en ouders sprak. Het is niet duidelijk hoeveel gedupeerden er precies zijn, aangezien het Ministerie van Financiën daar geen uitspraken over kan doen.

Wat is de toeslagenaffaire?

De toeslagenaffaire is een van de grootste politieke schandalen uit de Nederlandse geschiedenis. Tienduizenden ouders werden onterecht beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag en andere toeslagen. Het leidde in 2021 tot de val van het kabinet Rutte III. Veel gezinnen kwamen in ernstige financiële problemen terecht en in sommige gevallen werden kinderen uit huis geplaatst. Zo sprak Metro met de 21-jarige Rohan, die dat overkwam.

De emotionele en financiële nasleep is nog altijd groot. Vorig jaar werd er een vernietigend rapport uitgebracht van de Commissie Toeslagen en Uithuisplaatsingen, waaruit blijkt dat kinderen kampen met langdurige emotionele schade.

Hoogte van de schulden

Van alle mensen die zijn beoordeeld, heeft zo’n 40 procent een schuld bij de Belastingdienst of bij de Dienst Toeslagen. Bij bijna een derde van hen is dat bedrag hoger dan 5000 euro. De schuld kan echter ook oplopen tot tienduizenden euro’s, omdat het vaak gaat om een stapeling van bedragen. Een deel van deze schulden is ontstaan na 1 januari 2021; schulden van vóór die datum worden voor erkende gedupeerden grotendeels kwijtgescholden.

Pauzeknop

Zo’n 100.000 mensen hadden een ‘pauzeknop’. Deze werd in 2021 ingesteld, op verzoek van de Tweede Kamer, met als doel meer rust te brengen in de situatie van de ouders. Het idee was om te voorkomen dat schulden verder zouden oplopen tijdens de hersteloperatie. In dezelfde periode kregen erkende gedupeerden een compensatie van 30.000 euro.

Niet iedereen met een pauzeknop is echter als gedupeerde erkend. Ook mensen die uiteindelijk niet als gedupeerde zijn aangemerkt, kregen uitstel van betaling. Zij moeten de openstaande bedragen nu volledig terugbetalen.

Vervolgens brak de coronacrisis uit en liep de afwikkeling van de toeslagenaffaire, ook wel de ‘hersteloperatie’ genoemd, vertraging op. Pas vorig jaar zijn de betreffende diensten begonnen met het invorderen bij de mensen met een pauzeknop.

Invordering toeslagen komt onverwacht

Ouders moeten nu in één keer alle betalingsachterstanden over meerdere jaren terugbetalen. Het gaat om uiteenlopende belastingen, van inkomstenbelasting tot motorrijtuigenbelasting, naast toeslagen zoals zorgtoeslag en kindgebonden budget. Hierdoor kan het bedrag snel oplopen.

Volgens het Ministerie van Financiën zijn mensen wel degelijk op de hoogte gesteld via brieven en heeft een deel van hen de aanslagen en beschikkingen betaald. Meerdere ouders zeggen echter tegenover de NOS dat zij die brieven niet hebben ontvangen. En als ze wel een brief kregen, was er vaak onduidelijkheid en stonden zij lang in de wacht bij de Belastingtelefoon. De bedragen kunnen flink oplopen: zo ontdekte een van de ouders dat haar schuld was opgelopen tot ongeveer 100.000 euro.

Vorig jaar hebben 45.000 mensen gehoord dat de invorderingen weer starten. De rest zal in de loop van dit jaar bericht krijgen.

