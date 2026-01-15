Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit bedrag verliezen huishoudens aan inkomen als hun kind 18 wordt

Voor veel huishoudens is de 18e verjaardag van hun kind geen feest voor de portemonnee. Zodra een kind volwassen wordt, verdwijnt de kinderbijslag en vaak ook het kindgebonden budget. Tegelijk komen er nieuwe kosten bij, zoals een zorgverzekering en studiekosten. Dat kan een flinke inkomensval betekenen, blijkt uit onderzoek van Nibud.

Niet elk huishouden voelt die klap even hard. Gezinnen met financiële ruimte vangen het verlies meestal op. Maar voor huishoudens die sterk leunen op toeslagen is de overgang abrupt. Het geld dat jongeren vanaf hun 18e kunnen krijgen, zoals zorgtoeslag of studiefinanciering, belandt bovendien niet automatisch in het huishoudbudget.

Huishoudens met alleenstaande ouders het hardst geraakt

De grootste terugval treft alleenstaande ouders, vooral als zij in de bijstand zitten. Zij ontvangen relatief vaak extra kindgebonden budget, dat in één keer wegvalt. In sommige situaties gaat het om honderden euro’s per maand. Hoe groot de klap is, hangt ook af van de opleiding van het kind.

Gaat een 17-jarige naar het hbo of de universiteit, dan is er al studiefinanciering terwijl de toeslagen voor ouders nog doorlopen. Bij het mbo begint die studiefinanciering pas op de 18e verjaardag. Daardoor kan de inkomensval voor ouders in het eerste geval bijna 720 euro per maand zijn, en in het tweede geval rond de 309 euro.

Nieuwe kosten

Naast het wegvallen van toeslagen komen er extra uitgaven bij. Denk aan de zorgverzekering en collegegeld. Zorgtoeslag en studiefinanciering vangen een deel op, maar lang niet altijd alles.

Omdat jongeren door de krappe woningmarkt langer thuis blijven wonen, blijft die financiële druk ook langer in huishoudens hangen.

Bijdrage vragen of zelf bijleggen

Ouders vragen hun kind lang niet altijd om mee te betalen aan het huishouden. Ook als dat nodig is om rond te komen, kiezen veel ouders ervoor om zelf meer te werken of om te bezuinigen. Dat kan betekenen dat uitjes of vakanties sneuvelen om studiekosten te betalen.

In andere huishoudens is een maandelijkse bijdrage wel nodig. Dat heeft gevolgen: jongeren houden minder ruimte over om te sparen of zelfstandig te gaan wonen. Zo ontstaat een verschil met leeftijdsgenoten die niets hoeven bij te dragen.

Huishoudens willen het vaak zelf oplossen

Omdat gezinnen vaak eerst zelf proberen te bezuinigen, blijven problemen soms onder de radar. Toch is er soms weinig rek, zeker bij een minimuminkomen. Noodzakelijke uitgaven kunnen dan in het gedrang komen.

Het Nibud wijst erop dat betere voorlichting ouders kan helpen om zich voor te bereiden op de financiële knip rond de 18e verjaardag. Zo wordt de stap naar volwassenheid niet meteen een stap achteruit.

