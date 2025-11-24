Roos Ravensbergen
Roos Ravensbergen Toeslagen vandaag
Leestijd: 1 minuut

Met dit inkomen krijg je in 2026 de maximale zorgtoeslag

Kun je de zorgpremie niet geheel zelf betalen? Geen zorgen, Nederland is immers een verzorgingsstaat en juist voor dat doel is de zorgtoeslag in het leven geroepen. Metro vertelt je met welk inkomen je in 2026 het maximale bedrag aan zorgtoeslag kunt krijgen.

Eerder vertelden we je al wie erop vooruit gaan qua salaris in 2026, dankzij nieuwe belastingregels. In tegenstelling tot dit jaar houden ook mensen met een minimumloon onder de streep meer over.

Maximale zorgtoeslag 2026

In 2026 geldt een inkomensgrens van 41.000 euro bruto per jaar voor zorgtoeslag. Verdien je meer dan dat? Dan krijg je 0 euro en dus geen zorgtoeslag. Mensen die 29.500 euro bruto per jaar of minder verdienen, krijgen het maximale bedrag, namelijk 129 euro zorgtoeslag per maand.

Hieronder een volledig overzicht van de bedragen per inkomen voor alleenstaande toeslagontvangers:

Inkomen per jaar (bruto)Zorgtoeslag per maand
29.500 euro129 euro
30.000 euro126 euro
30.500 euro120 euro
31.000 euro114 euro
31.500 euro109 euro
32.000 euro103 euro
32.500 euro97 euro
33.000 euro91 euro
33.500 euro86 euro
34.000 euro80 euro
34.500 euro74 euro
35.000 euro69 euro
35.500 euro63 euro
36.000 euro57 euro
36.500 euro51 euro
37.000 euro46 euro
37.500 euro40 euro
38.000 euro34 euro
38.500 euro28 euro
39.000 euro23 euro
39.500 euro17 euro
40.000 euro11 euro
40.500 euro6 euro
41.000 euroJe krijgt geen zorgtoeslag
Bron: Rijksoverheid

Zorgremie hoger, zorgtoeslag lager

Hoewel de zorgtoeslag in afgelopen jaren vaak toenam, is er nu juist sprake van een daling. De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden daalt met 2 euro per maand. Voor huishoudens met een toeslagpartner is de daling zelfs 4 euro. Dat betekent dat alleenstaanden in 2026 maximaal 129 euro en gezinnen maximaal 246 euro per maand zullen ontvangen.

Bij Zorgwijzer verwachten ze dan ook dat sommige huishoudens hierdoor in de knoop kunnen raken. „Dat de zorgtoeslag juist daalt in een jaar waarin veel premies stijgen, zet extra druk op de betaalbaarheid”, zegt Bart Koenraadt, expert zorgverzekeringen bij Zorgwijzer. „Huishoudens die het financieel al zwaar hebben, gaan dat als eerste merken in hun maandbudget.”

Ook in deze stukken praten we je bij over toeslagen:

  • In sommige gevallen – als je huur en je inkomen niet te hoog is – kun je aanspraak maken op huurtoeslag. Dit is de hoogte van het bedrag, per inkomen.
  • Het kan zijn dat je opeens een lager bedrag aan toeslagen te zien krijgt. Dat heeft een reden, maar je krijgt uiteindelijk precies waar je recht op hebt.
  • Als je je zorgpremie niet volledig zelf kan betalen, kun je een toeslag krijgen. Zoveel krijg je per inkomen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties