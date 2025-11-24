Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Met dit inkomen krijg je in 2026 de maximale zorgtoeslag

Kun je de zorgpremie niet geheel zelf betalen? Geen zorgen, Nederland is immers een verzorgingsstaat en juist voor dat doel is de zorgtoeslag in het leven geroepen. Metro vertelt je met welk inkomen je in 2026 het maximale bedrag aan zorgtoeslag kunt krijgen.

Eerder vertelden we je al wie erop vooruit gaan qua salaris in 2026, dankzij nieuwe belastingregels. In tegenstelling tot dit jaar houden ook mensen met een minimumloon onder de streep meer over.

Maximale zorgtoeslag 2026

In 2026 geldt een inkomensgrens van 41.000 euro bruto per jaar voor zorgtoeslag. Verdien je meer dan dat? Dan krijg je 0 euro en dus geen zorgtoeslag. Mensen die 29.500 euro bruto per jaar of minder verdienen, krijgen het maximale bedrag, namelijk 129 euro zorgtoeslag per maand.

Hieronder een volledig overzicht van de bedragen per inkomen voor alleenstaande toeslagontvangers:

Inkomen per jaar (bruto) Zorgtoeslag per maand 29.500 euro 129 euro 30.000 euro 126 euro 30.500 euro 120 euro 31.000 euro 114 euro 31.500 euro 109 euro 32.000 euro 103 euro 32.500 euro 97 euro 33.000 euro 91 euro 33.500 euro 86 euro 34.000 euro 80 euro 34.500 euro 74 euro 35.000 euro 69 euro 35.500 euro 63 euro 36.000 euro 57 euro 36.500 euro 51 euro 37.000 euro 46 euro 37.500 euro 40 euro 38.000 euro 34 euro 38.500 euro 28 euro 39.000 euro 23 euro 39.500 euro 17 euro 40.000 euro 11 euro 40.500 euro 6 euro 41.000 euro Je krijgt geen zorgtoeslag Bron: Rijksoverheid

Zorgremie hoger, zorgtoeslag lager

Hoewel de zorgtoeslag in afgelopen jaren vaak toenam, is er nu juist sprake van een daling. De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden daalt met 2 euro per maand. Voor huishoudens met een toeslagpartner is de daling zelfs 4 euro. Dat betekent dat alleenstaanden in 2026 maximaal 129 euro en gezinnen maximaal 246 euro per maand zullen ontvangen.

Bij Zorgwijzer verwachten ze dan ook dat sommige huishoudens hierdoor in de knoop kunnen raken. „Dat de zorgtoeslag juist daalt in een jaar waarin veel premies stijgen, zet extra druk op de betaalbaarheid”, zegt Bart Koenraadt, expert zorgverzekeringen bij Zorgwijzer. „Huishoudens die het financieel al zwaar hebben, gaan dat als eerste merken in hun maandbudget.”

Ook in deze stukken praten we je bij over toeslagen:

In sommige gevallen – als je huur en je inkomen niet te hoog is – kun je aanspraak maken op huurtoeslag. Dit is de hoogte van het bedrag, per inkomen.

Het kan zijn dat je opeens een lager bedrag aan toeslagen te zien krijgt. Dat heeft een reden, maar je krijgt uiteindelijk precies waar je recht op hebt.

Als je je zorgpremie niet volledig zelf kan betalen, kun je een toeslag krijgen. Zoveel krijg je per inkomen.

Reacties