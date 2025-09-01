Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Let op: vandaag is de laatste dag dat je deze toeslagen aan kunt vragen

De klok tikt: vandaag is de allerlaatste dag dat je toeslagen over 2024 met terugwerkende kracht kunt aanvragen. Het gaat specifiek om zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget.

Toeslagen voor 2023 kun je niet meer aanvragen. Had je al een toeslag die je hebt stopgezet, maar nu opnieuw wil aanvragen? Dan heb je langer de tijd. Je kunt die toeslag nog aanvragen na 1 september van het volgende jaar. Deze aanvraag doe je niet via mijntoeslagen.nl, maar door een brief te sturen en te vragen om de ‘stopzetting te herzien’.

Hoe vraag je de toeslagen aan?

Toeslagen worden niet automatisch toegekend. Je moet ze zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Iedere toeslag wordt apart beoordeeld. Een aanvraag voor zorgtoeslag betekent dus niet automatisch dat je ook huurtoeslag ontvangt. Maar zodra een aanvraag eenmaal is goedgekeurd, loopt de toeslag doorgaans wél automatisch door naar het volgende jaar, tenzij je inkomen of gezinssituatie ingrijpend verandert.

💶 Zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget Huurtoeslag is een bijdrage om de huur mee te betalen. Als je in een huurhuis woont, heb je hier wellicht recht op. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, je inkomen, je leeftijd en hoe je woont.

Zorgtoeslag is een bijdrage voor de kosten van je zorgverzekering en het verplicht eigen risico. Hoeveel zorgtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen en je leeftijd.

Het kindgebonden budget is een maandelijks bedrag dat je krijgt van de overheid. Je kunt hiermee een deel van de kosten voor je kinderen betalen. Je krijgt dit bedrag bovenop de kinderbijslag.

Twijfel je of je recht hebt op een toeslag? Op de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken. Nadat je gegevens als je inkomen, huur of gezinssituatie invult, zie je direct of je toeslag krijgt en hoeveel. Aanvragen gaat vervolgens als volgt:

Verzamel de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag. Op toeslagen.nl lees je wat je nodig hebt. Dat verschilt per toeslag. Om de toeslag aan te vragen log je met je DigiD in op mijntoeslagen.nl. Je ziet nu een overzicht. Klik op de toeslag(en) die je wil aanvragen en beantwoord de vragen. Controleer je aanvraag en klik op de knop akkoord en verzenden. Je krijgt nu een bevestiging van je aanvraag te zien. Je ontvangt meestal binnen vijf weken een brief met de hoogte van je toeslag.

Voor de kinderopvangtoeslag, die dit jaar werd opgeschroefd, gelden overigens andere spelregels. Die moet je zo snel mogelijk aanvragen, omdat je die anders mogelijk misloopt. Je bent op tijd als je de toeslag aanvraagt binnen drie maanden nadat je er recht op had.

Miljard euro blijft liggen

Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) bleef er in 2021 maar liefst 1 miljard euro liggen bij de Dienst Toeslagen. Eén op de tien mensen die recht heeft op een toeslag, vraagt ze volgens de Belastingdienst niet aan. De Dienst Toeslagen waarschuwt dat vooral zelfstandigen en mensen die net met pensioen zijn soms honderden euro’s per maand laten liggen. Bijstandsgerechtigden maakten juist veel aanspraak op het geld.

Omdat je een toeslag niet automatisch op je rekening wordt bijgeschreven, weten veel mensen niet dat ze er recht hebben op hebben. Zelfstandigen denken vaak onterecht dat hun wisselende inkomen ze uitsluit en gepensioneerden beseffen niet altijd dat ze een bepaalde toeslag kunnen krijgen nadat hun inkomen is gedaald. Ook schaamte en angst om het geld terug te moeten betalen spelen een rol. Een andere veelgehoord kritiekpunt is de ‘wirwar aan regelingen’. „Er zijn te veel regelingen, met ingewikkelde berekeningen”, staat in het regeerakkoord.

