Let op: je kunt nog tot en met september veel geld terugkrijgen (aanvragen doe je zo)

Wist je dat ongeveer 1 op de 10 huishoudens recht heeft op toeslagen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag, maar dat veel mensen dit vergeten aan te vragen? En dat is zonde, want het zou zomaar kunnen dat je meer dan 1000 euro terugkrijgt. Gelukkig kun je nog tot en met 1 september 2025 met terugwerkende kracht je zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget aanvragen.

Metro legt je hier uit hoe je dat doet.

Belangrijke informatie

Allereerst is het belangrijk om te weten dat je toeslagen over 2024 nog tot én met 1 september 2025 met terugwerkende kracht kunt aanvragen. Toeslagen voor 2023 kun je niet meer aanvragen. Had je al een toeslag die je hebt stopgezet, maar nu opnieuw wil aanvragen? Dan heb je langer de tijd. Je kunt die toeslag nog aanvragen na 1 september van het volgende jaar. Deze aanvraag doe je niet via Mijn toeslagen, maar door een brief te sturen en te vragen om de ‘stopzetting te herzien’. Hiervoor stuur je een brief met volgende informatie:

Vermeld duidelijk bovenaan je brief ‘Verzoek om een beslissing te herzien’. Zet het beschikkingsnummer of het kenmerk van de beslissing erbij. Dat kun je vinden bovenaan eerdere brieven.

Vermeld je burgerservicenummer, naam, adres en het telefoonnummer waarop je overdag te bereiken bent.

Geef aan waarom je het niet eens bent met de beslissing over je toeslag. Stuur kopieën mee van de documenten die dit bewijzen. Zet op elke pagina rechtsboven je burgerservicenummer.

Vermeld de datum van je verzoek en onderteken de brief.

Stuur de brief naar: Dienst Toeslagen, Postbus 4510, 6401 JA Heerlen.

Huurtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen

Huurtoeslag is een bijdrage om de huur mee te betalen. Als je in een huurhuis woont, heb je hier wellicht recht op. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, je inkomen, je leeftijd en hoe je woont. Als je vermogen te hoog is, krijg je geen huurtoeslag. Je hier checken wat de voorwaarden voor huurtoeslag precies zijn.

Zorgtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen

Als je een laag inkomen hebt, heb je wellicht ook recht op zorgtoeslag. Dat is een bijdrage voor de kosten van je zorgverzekering en het verplicht eigen risico. Je kunt zorgtoeslag met terugwerkende kracht over het afgelopen jaar aanvragen. Hoeveel zorgtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen en je leeftijd. Je kunt hier een proefberekening doen om te kijken of je er recht op hebt.

Kindgebonden budget met terugwerkende kracht aanvragen

Het kindgebonden budget is een maandelijks bedrag dat je krijgt van de overheid. Je kunt hiermee een deel van d kosten voor je kinderen betalen. Je krijgt dit bedrag bovenop de kinderbijslag. Ook hiervoor kun je eerst een proefberekening doen.

Hoe vraag je toeslagen met terugwerkende kracht aan?

Omdat niet iedereen recht heeft op een toeslag, is het belangrijk om voor je toeslagaanvraag eerst te checken of je er recht op hebt én hoeveel je krijgt. Dat kun je heel simpel doen op toeslagen.nl/proefberekening. Neem verder deze stappen:

Verzamel de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag. Op toeslagen.nl lees je wat je nodig hebt. Dat verschilt per toeslag.

Heb je alle gegevens verzameld? Dan ben je nu klaar om de aanvraag te doen.

Hiervoor log je in op mijntoeslagen.nl. Je ziet nu een overzicht van alle toeslagen. Klik op de toeslagen die je wil aanvragen en beantwoord de vraag.

Alles ingevuld? Controleer je aanvraag en klik op de knop akkoord en verzenden. Je krijgt nu een bevestiging van je aanvraag te zien.

Je ontvangt meestal binnen 5 weken een brief met de hoogte van je toeslag.

Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/aanvragen.

