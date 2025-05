Deel dit artikel: Share App Mail Pin

AOW’ers krijgen meer vakantiegeld, dit is waarom en hoeveel

Op het gebied van financiën is mei voor veel mensen een lekkere maand: het is namelijk dé maand waarin de meeste mensen hun vakantiegeld gestort krijgen. En dat geldt ook voor gepensioneerden met een AOW-uitkering. Maar hoeveel vakantiegeld kun je als AOW’er verwachten? En waarom krijg je deze keer nog meer dan normaal gesproken?

Laten we beginnen met het goede nieuws, namelijk dat je als AOW’er deze keer meer vakantiegeld kunt verwachten dan normaal gesproken. Dit heeft volgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te maken met de verhoging van het minimumloon, waar de AOW aan gekoppeld is. „Het vakantiegeld wordt maandelijks opgebouwd en stijgt mee met de AOW. Omdat het minimumloon en het bedrag waarboven de algemene heffingskorting wordt afgebouwd per januari flink zijn verhoogd, valt het vakantiegeld in 2025 ook aanzienlijk hoger uit”, zo laat een woordvoerder van de SVB weten.

Vakantiegeld AOW’ers: hoeveel kun je verwachten?

Maar hoeveel kun je nu exact op je rekening verwachten? Dat hangt natuurlijk af van je persoonlijke situatie. Over het algemeen kun je als alleenstaande AOW’er 1032 euro bruto verwachten, wat volgens vakbond FNV neerkomt op ongeveer 750 euro netto. Dit is wel alleen als je over het volledige jaar vakantiegeld over je AOW-uitkering hebt opgebouwd, tussen de periode van mei 2024 en april 2025. Als je niet het volledige jaar, maar slechts een deel van het jaar AOW hebt ontvangen, ontvang je vakantiegeld naar rato.

Wanneer je getrouwd bent of samenwoont, dan kun je bruto 737 euro vakantiegeld op je rekening verwachten. Maar dit is ook alleen wanneer je het volledig jaar AOW hebt ontvangen. Netto komt dit bedrag volgens vakbond FNV ongeveer neer op 540 euro. Dat bedrag geldt overigens per persoon, en niet per huishouden. Als jij en je partner allebei een AOW-uitkering ontvangen, krijgen jullie dus allebei dit bedrag.

Vakantiegeld AOW’ers: wanneer krijg je het gestort?

Nu je weet hoeveel vakantiegeld je ongeveer kan verwachten, is het natuurlijk ook fijn om te weten wanneer je het geld op je rekening gestort krijgt. De Sociale Verzekeringsbank keert deze maand uit op donderdag 22 mei, vandaag dus. Op die dag krijg je je AOW-uitkering én je vakantiegeld.

Eerder schreven we ook al deze stukken over vakantiegeld:

Reacties