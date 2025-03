Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Honderdduizenden mensen vragen toeslagen niet aan, zoveel geld lopen zij mis

Honderdduizenden Nederlanders hebben recht op een toeslag, maar vragen het niet aan. In 2021 bleef er volgens het Centraal Planbureau meer dan 1 miljard euro aan huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget liggen.

Het zijn de nieuwste cijfers die het CPB op dit moment heeft. Het aantal mensen dat zorg- en huurtoeslag niet aanvroeg, steeg licht ten opzichte van 2018. Vanaf 2020 kregen meer mensen recht op huurtoeslag, dus dat is daar in ieder geval een mogelijke verklaring voor. Door een wetswijziging waardoor de ‘harde’ inkomensgrens verdween, kwamen naar schatting 115.000 huishoudens in Nederland in aanmerking voor huurtoeslag.

Zoveel mensen vroegen toeslagen niet aan

Huurtoeslag werd door 196.000 mensen niet aangevraagd. Dat kan volgens het CPB om „substantiële bedragen” gaan. „Huishoudens die vier jaar lang geen huurtoeslag aanvragen, missen gemiddeld 150 euro per maand.”

Er waren 679.000 mensen die geen zorgtoeslag aanvroegen, 99.000 mensen maakten geen gebruik van het kindgebonden budget. „Bij het kindgebonden budget en de zorgtoeslag liggen de niet-aangevraagde bedragen respectievelijk rond de 130 euro per maand en rond de 80 euro per maand.”

💶 Toeslagen met terugwerkende kracht aanvragen Je kunt zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget nog aanvragen tot en met 1 september in het volgende jaar. Je kunt dus bijvoorbeeld nog tot en met 1 september 2025 zorgtoeslag over 2024 aanvragen. Toeslagen voor 2023 kun je niet meer aanvragen. De kinderopvangtoeslag (die in 2025 werd opgeschroefd) moet je zo snel mogelijk aanvragen, omdat je die anders mogelijk misloopt. Je bent op tijd als je de toeslag aanvraagt binnen drie maanden nadat je er recht op krijgt. Het bedrag aan toeslagen waar je aanspraak op kunt maken, verschilt sterk per persoon. Heb je bijvoorbeeld een huurhuis, een kind dat naar de opvang gaat of kun je je zorgpremie niet volledig zelf betalen? Vooral je inkomen is van invloed, net zoals de hoogte van je kale huur en je eigen vermogen.

Zelfstandigen en net-gepensioneerden laten toeslagen liggen

Het CPB merkte dat vooral zelfstandigen en net-gepensioneerden de toeslagen niet aanvroegen. Ruim 25 procent van de zelfstandigen die recht had op huurtoeslag vroeg die in 2021 niet aan. Ook bij zorgtoeslag (20 procent) en kindgebonden budget (13 procent) is het percentage hoog. Bijna een op de vijf huishoudens met een recent gepensioneerde maakte geen gebruik van huurtoeslag.

Bijstandsgerechtigden maakten juist veel aanspraak op toeslagen. Maar 1 tot 2 procent van die groep vroeg geen zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget aan. Het CPB merkt daarbij op dat het effect groot is als zij een toeslag missen.

