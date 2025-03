Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jongeren lopen 130 euro per maand mis, zo krijg je ’t toch

Als jongere is een extra zakcentje over het algemeen zeer welkom. Toch laat 1 op de 10 jongeren maandelijks 130 euro liggen, tipt de Belastingdienst aan Metro. We vertellen je hoe je dat geld tóch op je rekening gestort krijgt.

Het gaat hierbij namelijk om 130 euro per maand aan toeslagen. Vanaf het moment dat je 18 jaar bent, heb je recht op allerlei verschillende toeslagen. Voor je zorgverzekering, bijvoorbeeld, maar ook als je een huis huurt en een lager inkomen hebt.

Op welke toeslagen kan ik aanspraak maken? Het kan intimiderend lijken om toeslagen aan te vragen. Bij veel mensen zit de toeslagenaffaire nog vers in het geheugen en leeft de vrees geld terug te moeten betalen. Maar via de website van de Belastingdienst kun je uitrekenen waar je recht op hebt. Let wel op: als je inkomen verandert – of als je bijvoorbeeld uit huis gaat -, moet je dat doorgeven. Dat kan namelijk invloed hebben op welke toeslagen je krijgt én hoeveel.

130 euro per maand aan toeslagen

Toeslagen vanuit de overheid zijn bedoeld om mensen die (te) weinig verdienen, te helpen de eindjes aan elkaar te knopen. Ook als je nog bij je ouders woont en je bijbaan niet toereikend is voor je zorgverzekering, kun je hulp krijgen. Niet handig dus, dat een deel van de jongeren dit geld laat liggen.

Hoeveel je precies krijgt, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Voor zorgtoeslag mag je inkomen als alleenstaande in 2025 bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 39.719 euro per jaar. Je moet dan wel een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook als je ouders de premie voor je zorgverzekering betalen, kun je soms zorgtoeslag krijgen.

De grens voor huurtoeslag hangt af van hoeveel huur je betaalt en hoeveel mensen er in het huis wonen. Een voorwaarde is wel dat je een zelfstandige woning huurt en de huur niet te hoog is (de grens ligt rond de 900 euro per maand aan kale huur).

Toeslagen aanvragen

Als je via de proefberekenaar uitgerekend hebt op welke toeslagen je recht hebt, kun je ze aanvragen. Geen zorgen dat je dan alsnog maanden toeslag misloopt, dat kan ook met terugwerkende kracht. Je kunt elk jaar tot september toeslagen aanvragen voor het jaar ervoor. Je hebt dus nog even om toeslagen over 2024 aan te vragen, als je er in dat jaar recht op had.

Een toeslag aanvragen doe je via Mijn Toeslagen. Per soort toeslag kun je een aanvraag doen. Daar heb je in ieder geval je (geschatte) jaarinkomen voor nodig, maar voor huurtoeslag moet je bijvoorbeeld ook de hoogte van de (kale) huur weten.

