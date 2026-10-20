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Thuisbezorgd en Uber Eats geven miljoenen klanten vouchers, na kritiek op extra kosten

Een maaltijd bestellen die bij het afrekenen duurder blijkt? Thuisbezorgd en Uber Eats gaan verplichte extra kosten duidelijker tonen na kritiek van de Consumentenbond. Miljoenen bestaande klanten krijgen bovendien automatisch kortingsvouchers ter waarde van 5 tot 30 euro.

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Een avondje op de bank hangen en eten bestellen: soms een lekker idee, maar de kosten kunnen onverwacht hoog oplopen. Zo betaal je bij sommige maaltijdbezorgers niet alleen voor het eten, maar ook voor de bezorgkosten, een toeslag voor verpakkingen en in sommige gevallen ook nog een toeslag voor kleine bestellingen.

Thuisbezorgd en Uber Eats toonden verplichte kosten pas bij afrekenen

Die kosten komen vaak pas op de rekening te staan als je daadwerkelijk gaat betalen. Je bent onderaan de streep dus duurder uit dan je initieel dacht. Oneerlijk, vindt de Consumentenbond. De bond bekeek de bestelprocessen van Thuisbezorgd en Uber Eats. Bij beide platforms verschenen verplichte kosten pas aan het einde van een bestelling. Volgens de Consumentenbond moeten die kosten vooraf al duidelijk zijn.

De extra kosten zijn niet de enige kritiekpunten. Zo maakte Thuisbezorgd ook gebruik van kortingsacties die niet klopten. Zo waren er bijvoorbeeld Indiase hapjes die eerst 3,75 euro kostten. Kort daarop waren ze ‘in de aanbieding’ van 7,50 voor 6 euro. Een flink hoger bedrag dus, terwijl er juist werd geadverteerd met een flinke korting.

Miljoenen klanten krijgen vouchers van 5 tot 30 euro: hoe werkt dat?

Uber Eats en Thuisbezorgd zeggen tegen de Consumentenbond dat ze hun klanten duidelijker zullen informeren over alle verplichte kosten die bij een bestelling komen kijken. Ook stopt Thuisbezorgd met de onjuiste kortingen. En een leuke bonus: miljoenen bestaande klanten krijgen een kortingsvoucher.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, is tevreden met de uitkomst van de gesprekken met de maaltijdbezorgers: „We zijn blij dat de gesprekken tot concrete verbeteringen voor consumenten hebben geleid. Los van de aanpassingen spraken we ook een voucherregeling af. Klanten van deze bedrijven ontvangen automatisch een e-mail met een of meerdere vouchers. De waarde daarvan loopt uiteen van 5 tot 30 euro.”

Ook KLM kreeg kritiek van Consumentenbond op misleidende kortingsacties

Dat er met een actie wordt geadverteerd die eigenlijk helemaal niet zo voordelig is, is niks nieuws. De Consumentenbond tikte in september van dit jaar ook al luchtvaartmaatschappij KLM op de vingers. Met woorden als ‘korting’, ‘extra scherp geprijsd’ en ‘onweerstaanbare deals’ zette KLM een aantal maanden lang zonnige bestemmingen in de schijnwerpers. Vliegen voor een prettig prijsje, was het idee.

In de realiteit zag de Consumentenbond dat sommige tickets juist duurder waren dan vlak voor of net na de Real Deal Dagen. Zo kostte een retourticket naar Curaçao twee dagen voor de Real Deal Dagen 615 euro, terwijl KLM tijdens de actieperiode adverteerde met een prijs vanaf 699 euro.

De Consumentenbond waarschuwde destijds om de prijzen goed in de gaten te blijven houden. Meer daarover lees je hier.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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