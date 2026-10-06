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Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven betalen een te hoge energierekening, kosten kunnen eenvoudig worden teruggedrongen

Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven in ons land hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben. Een zwaardere aansluiting is flink duurder dan een gewone aansluiting, en er kunnen mogelijk dus honderden euro’s worden bespaard. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

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Voor de meeste huishoudens is een aansluiting van maximaal 3×25 ampère ruim voldoende. Daarmee kun je tot 15.000 kWh per jaar verbruiken. Zo’n aansluiting kost huishoudens jaarlijks zo’n 360 euro. Wie een zwaardere aansluiting heeft, betaalt daarentegen flink meer: een aansluiting van 3×35 ampère kost gemiddeld 1800 euro per jaar. Een aansluiting van 3×80 ampère kost 4800 euro.

Grote prijsverschillen tussen aansluitingen

Tussen de aansluitingen gelden dus grote prijsverschillen. Toch zijn er in ons land veel mensen die mogelijk meer betalen dan nodig. ACM meldt dat er 266.000 huishoudens en bedrijven zijn die een zwaardere aansluiting hebben, maar relatief weinig stroom verbruiken. Deze huishoudens en bedrijven zouden ten minste 1400 euro per jaar kunnen besparen als zij hun aansluiting laten verkleinen.

Daarnaast zijn er ongeveer 47.000 huishoudens en bedrijven die een grote aansluiting hebben, maar kunnen afschalen naar een middelgrote aansluiting. „Deze huishoudens en bedrijven kunnen per jaar bijna 1000 besparen door hun aansluiting te verkleinen.”

Gebruik van elektrische apparaten

In sommige gevallen wordt een zwaardere energieaansluiting afgesloten omdat er bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp in huis wordt geïnstalleerd, of omdat de elektrische auto thuis moet worden opgeladen. De ACM zegt daarentegen dat opschalen voor de meeste huishoudens niet nodig is. Ook met een kleine aansluiting kunnen huishoudens overstappen op elektrische apparaten.

„Het laden van een elektrische auto zal dan doorgaans met een lagere laadsnelheid gaan, maar dat is voldoende voor dagelijks gebruik. Het behouden van een kleinere aansluiting scheelt de consument geld en legt een minder groot beslag op het stroomnet. Zo kunnen huishoudens ondanks het volle stroomnet toch blijven verduurzamen.”

Hoe kom je erachter of je te veel betaalt?

Hoe je te weten komt of jij te veel betaalt? Dat is gelukkig vrij gemakkelijk. Huishoudens en bedrijven kunnen op de jaarrekening van hun energieleverancier zien wat voor aansluiting op het stroomnet zij hebben, en hoeveel stroom zij per jaar verbruiken. Op de website mijnaansluiting.nl staat ook uitgelegd hoe je kunt bepalen welke aansluiting je nodig hebt. Als je liever advies van een mens wil, kun je ook advies vragen aan een installateur.

Het verkleinen van je energieaansluiting kost je eenmalig 300 euro, zegt de ACM. Wel waarschuwen ze daarbij: denk goed na voordat je je aansluiting laat verkleinen. Omdat het stroomnet op veel plaatsen overvol is, komen huishoudens of bedrijven vaak op een wachtlijst als zij in de toekomst toch weer een zwaardere aansluiting willen. Die wachtlijst kan in sommige gevallen erg lang zijn.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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