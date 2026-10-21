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Nederlanders sparen fors minder in 2026: vooral jongeren zien hun financiële buffer slinken

Bijna de helft van de Nederlanders spaart in 2026 minder, blijkt uit onderzoek van Independer. Onder degenen die minder sparen, kan bijna de helft maandelijks meer dan 250 euro minder opzijzetten. Vooral jongeren hebben het moeilijk.

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Los van duurdere boodschappen en hoge woonlasten zorgen ook financiële tegenvallers ervoor dat de spaarpot minder dan voorheen wordt gespekt. Er zijn daarbij wel kanttekeningen te plaatsen: niet iedereen heeft het even moeilijk.

Bijna helft getroffen spaarders kan ruim 250 euro per maand minder opzijzetten

Sommige mensen, zo’n 28 procent, kunnen 50 tot 100 euro minder sparen. Misschien nog wel een behapbaar bedrag, maar de meeste mensen kunnen een heel stuk minder opzijzetten. Bij bijna de helft van de ondervraagden gaat het namelijk om meer dan 250 euro per maand. Wie met een partner samenwoont, mist op die manier al 6000 euro per jaar.

De helft van de mensen vreest dat ze door minder te sparen in financiële problemen komen. Met name jongeren tussen de 18 en 29 jaar oud zien het niet rooskleurig in. Dat is dan ook de leeftijdsgroep die het vaakst zegt minder te kunnen sparen. Zes op de tien spaart minder dan een jaar geleden.

Mensen tussen de 30 en 44 jaar oud komen er net wat beter vanaf, maar zestigplussers komen er het beste uit. ‘Slechts’ 36 procent spaart dit jaar minder dan voorheen.

60-plussers sparen minder vaak terug dan jongeren: 36 tegenover 60 procent

„Kijken we naar waarom mensen zeggen minder te kunnen sparen, dan is het verklaarbaar

waarom ouderen relatief gezien het minst geraakt worden”, zegt Michel Ypma, expert sparen

bij Independer. „Deze groep heeft doorgaans de hypotheek al verder afgelost en ook hebben ze bijvoorbeeld geen inwonende kinderen meer. Dat geeft meer ruimte in een tijd dat alles duurder wordt. Bij de leeftijdsgroepen eronder is het vaak precies andersom.”

Mensen tussen de 18 en 29 geven dan ook aan veel angst te hebben over financiële problemen doordat zij minder sparen. Deze groep is financieel het minst weerbaar, en vier op de tien zegt onvoldoende spaargeld te hebben om bijvoorbeeld een kapotte wasmachine of koelkast te vervangen.

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Tegelijkertijd valt er onder deze groep misschien ook nog winst te behalen, denkt Ypma. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 20 procent van de respondenten geen idee heeft hoeveel ze maandelijks uitgeven.

„En dat biedt perspectief. Financiële onrust zorgt voor stress en het is daarbij aan te raden

om overzicht te creëren voor jezelf, want dat geeft juist rust. De meeste bankapps laten je

per maand zien hoeveel je waaraan uitgeeft. Maak daar slim gebruik van.”

Ypma adviseert om in kaart te brengen waar het geld heengaat en waar op bespaard kan worden. „Mogelijk houd je daardoor aan het einde van de maand alsnog geld over.”

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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