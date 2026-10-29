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Spaarexpert Nicole van Roekel: met deze 5 tips kun je meer rente uit je spaargeld halen

Je spaargeld kan bij de ene bank aanzienlijk meer rente opleveren dan bij de andere. Spaarexpert Nicole van Roekel van spaar- en beleggingsplatform Raisin legt rond Wereldspaardag uit hoe je met vijf eenvoudige keuzes meer uit je spaargeld haalt.

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Misschien zet je iedere maand een vast bedrag opzij, of spaar je vooral wat er aan het einde overblijft. Maar kijk je ook weleens verder dan het saldo? Heb je bijvoorbeeld een concreet spaardoel? En weet je wat depositosparen is?

Meer uit je spaargeld halen met deze tips

Als je meer uit je spaargeld wil halen, moet je op meer letten dan alleen hoeveel er binnenkomt. De volgende vijf tips van Nicole kunnen je daarbij helpen.

Nicole van Roekel: een concreet spaardoel helpt je gemotiveerd te blijven

Volgens Nicole is het belangrijk om je spaardoelen helder voor ogen te hebben. „Sparen voor later is vaak een vaag en demotiverend doel. Wanneer is later? En hoeveel heb je dan nodig? Bepaal vooraf precies waarvoor je spaart (bijvoorbeeld een huwelijksreis naar Australië, een nieuwe auto of designertas), hoeveel je nodig hebt en wanneer je dit spaardoel wil bereiken.”

Voor ieder spaardoel een apart potje: zo houd je overzicht

Ook raadt Nicole aan om voor elk spaardoel een aparte spaarrekening of een apart spaarpotje te maken. „Dat kan bij steeds meer banken en houdt sparen overzichtelijk. Een tastbaar doel helpt je bovendien om gemotiveerd en gedisciplineerd te blijven. Extra tip: open deze spaarrekening bij een andere bank dan je betaalrekening en installeer de bijbehorende app liever niet op je telefoon. Door een extra drempel op te werpen, kom je minder snel in de verleiding om tussentijds geld terug te boeken.”

Spaarrente van 1 tot 3 procent: waarom je bankkeuze verschil maakt

Daarnaast is het volgens Nicole belangrijk om voor een hoge spaarrente te gaan en eventueel over de grens te kijken. „80 procent van de Nederlanders neemt nog steeds genoegen met de lage rente bij hun Nederlandse huisbank. De variabele rente schommelt daar momenteel tussen de 1 en 1,5 procent per jaar, terwijl je bij veel andere Europese of kleinere Nederlandse banken 2 tot 3 procent kunt krijgen.”

Volgens haar openen steeds meer Nederlandse spaarders een spaarrekening bij een andere bank. „Dankzij de depositogarantiestelsels die overal binnen de eurozone gelden, is sparen in het buitenland net zo veilig als in Nederland.”

Depositosparen: wanneer is je geld vastzetten verstandig?

Het kan ook geen kwaad om je te verdiepen in depositosparen. „Laat geld niet onnodig op een spaarrekening staan waar zelfs de hoogste rentes de inflatie niet kunnen bijbenen”, legt Nicole uit. „Houd een gezonde buffer altijd vrij opneembaar, maar overweeg om het bedrag erboven over één of meerdere deposito’s te verdelen. Je zet je geld hier vast voor een bepaalde periode (dat kan al vanaf één maand) tegen een rente die hoger is dan de variabele rente. De rente staat vast zolang het deposito loopt, dus je weet precies waar je aan toe bent.”

Automatisch sparen op je salarisdag: waarom Nicole dit aanraadt

Tot slot is het volgens Nicole belangrijk om niet tot het einde van de maand te wachten met sparen. „Dan kom je er straks achter dat er eigenlijk niets meer van over is. Maak van sparen een prioriteit, wat ook makkelijk gaat als je een spaardoel hebt waar je blij van wordt. Stel een automatische maandelijkse overboeking in naar je spaarrekening op de exacte dag dat je salaris wordt gestort. En dan is het natuurlijk de kunst om het te laten staan en het niet terug te boeken.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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