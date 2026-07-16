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Zoveel spaargeld heb je nodig als je het minimumloon verdient in 2026

Sparen kan met een minimumloon – en zelfs met een hoger loon – knap lastig zijn. Maar een richtlijn kan nooit kwaad: dit is het bedrag dat je volgens het Nibud als buffer zou moeten hebben als je werkt tegen het verhoogde minimumloon vanaf 1 juli 2026.

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Eerder bleek wel al dat vooral jongeren weinig zullen merken van het verhoogde minimumuurloon. Uit onderzoek bleek namelijk dat 87,5 procent van de jongeren tussen de 15 en 21 jaar al meer dan het huidige minimumloon verdient.

Hoger minimumloon vanaf juli 2026

In juni meldde Metro al wat je vanaf juli allemaal kon verwachten qua financiële wijzigingen. Daaronder valt een stijging van een minimumloon: mensen van 21 jaar of ouder verdienen nu minimaal 14,99 euro per uur, iets meer dan in de eerste helft van 2026 (toen was het 14,71 euro).

In onderstaande tabel zie je per arbeidsduur wat het minimuminkomen (zonder vakantiegeld) is:

Aantal gewerkte uren per week Brutoloon Nettoloon 36 uur 2078,61 euro 2013,78 euro* 38 uur 2338,44 euro 2208,36 euro* 40 uur 2598,27 euro 2372,52 euro* Bron: Rijksoverheid, bruto-netto calculator van vergelijkingsplatform Independer



*Het nettoloon is een inschatting. De werkelijke hoogte hangt onder meer af van loonheffingskorting, pensioeninhouden en eventuele cao-inhoudingen.

Lukt het jou om elke maand te sparen? Kies een optie Ja, maar een klein bedrag Ja, ruim Nee, dat lukt mij niet Stem Ja, maar een klein bedrag Gestemd 33% Ja, ruim Gestemd 39% Nee, dat lukt mij niet Gestemd 28%

Het benodigde spaargeld met een minimumloon

Als algemene richtlijn hanteert het Nibud om zo’n 10 procent van je nettoloon te sparen. Dat zou voor mensen met een minimumloon tussen de 201 en 237 euro zijn. Maar wat is nu een behoorlijk spaardoel? Daar heeft het Nibud de bufferberekenaar voor, een tool die op basis van jouw persoonlijke situatie uitrekent wat een goede buffer is.

De hoogte van deze buffer is afhankelijk van verschillende factoren, zoals je woonsituatie, gezinssamenstelling en het wel of niet bezitten van een auto. In onze berekening gaan we uit van een werknemer met een huurwoning, zonder partner of kinderen, niet in het bezit van een auto.

Netto maandinkomen Geadviseerde buffer 2013,78 euro 4900 euro 2208,36 euro 5050 euro 2372,52 euro 5200 euro Bron: Nibud, Bufferberekenaar

Heb je een koophuis, thuiswonend kind en/of een auto? Dan valt de buffer hoger uit.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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