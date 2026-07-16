Zoveel spaargeld heb je nodig als je het minimumloon verdient in 2026
Sparen kan met een minimumloon – en zelfs met een hoger loon – knap lastig zijn. Maar een richtlijn kan nooit kwaad: dit is het bedrag dat je volgens het Nibud als buffer zou moeten hebben als je werkt tegen het verhoogde minimumloon vanaf 1 juli 2026.
Eerder bleek wel al dat vooral jongeren weinig zullen merken van het verhoogde minimumuurloon. Uit onderzoek bleek namelijk dat 87,5 procent van de jongeren tussen de 15 en 21 jaar al meer dan het huidige minimumloon verdient.
Hoger minimumloon vanaf juli 2026
In juni meldde Metro al wat je vanaf juli allemaal kon verwachten qua financiële wijzigingen. Daaronder valt een stijging van een minimumloon: mensen van 21 jaar of ouder verdienen nu minimaal 14,99 euro per uur, iets meer dan in de eerste helft van 2026 (toen was het 14,71 euro).
In onderstaande tabel zie je per arbeidsduur wat het minimuminkomen (zonder vakantiegeld) is:
|Aantal gewerkte uren per week
|Brutoloon
|Nettoloon
|36 uur
|2078,61 euro
|2013,78 euro*
|38 uur
|2338,44 euro
|2208,36 euro*
|40 uur
|2598,27 euro
|2372,52 euro*
*Het nettoloon is een inschatting. De werkelijke hoogte hangt onder meer af van loonheffingskorting, pensioeninhouden en eventuele cao-inhoudingen.
Het benodigde spaargeld met een minimumloon
Als algemene richtlijn hanteert het Nibud om zo’n 10 procent van je nettoloon te sparen. Dat zou voor mensen met een minimumloon tussen de 201 en 237 euro zijn. Maar wat is nu een behoorlijk spaardoel? Daar heeft het Nibud de bufferberekenaar voor, een tool die op basis van jouw persoonlijke situatie uitrekent wat een goede buffer is.
De hoogte van deze buffer is afhankelijk van verschillende factoren, zoals je woonsituatie, gezinssamenstelling en het wel of niet bezitten van een auto. In onze berekening gaan we uit van een werknemer met een huurwoning, zonder partner of kinderen, niet in het bezit van een auto.
|Netto maandinkomen
|Geadviseerde buffer
|2013,78 euro
|4900 euro
|2208,36 euro
|5050 euro
|2372,52 euro
|5200 euro
Heb je een koophuis, thuiswonend kind en/of een auto? Dan valt de buffer hoger uit.
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