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Al die goedbedoelde tips om energie te besparen tijdens je vakantie leveren je nog geen 30 euro op

Ken je dat? Van die standaarddingetjes die je doet om thuis energie te besparen als je op vakantie bent? Stekkers uit het stopcontact, de cv-ketel op de eco-stand, je quooker uitschakelen… Vandaag werd berekend wat al die goedbedoelde tips en acties ons eigenlijk opleveren: weinig, heel weinig.

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Overstappen.nl rekende uit hoeveel je thuis aan energie kunt besparen tijdens je welverdiende vakantie. De vergelijkingssite voor energie, internet en verzekeringen komt uit op het volgende bedrag bij maatregelen in een gemiddeld huishouden: je bespaart 27,56 euro aan energie bij een afwezigheid van drie weken. Overstappen ging daarbij uit van een gezin van vier personen in een tussenwoning met een vast energiecontract.

Vast contract voor energie kan je heel wat meer opleveren

Natuurlijk, het is meer dan 0 euro. Maar misschien had je jezelf tijdens je vakantie wat rijker gerekend dan nog geen drie tientjes. Switchen van een variabel contract voor je energie naar een vast energiecontract kan je tot wel 430 euro opleveren. Dat klinkt toch heel anders dan 27 euro en 56 cent.

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5 tips om energie te besparen als jij in het zonnige zuiden bent

Denk je nu: ‘Kan wel zijn, Metro‘, maar 27,56 euro energie besparen is toch nog altijd mooi meegenomen. Lees dan ook de volgende tips.

In de vakantieperiode kan een gemiddeld gezin met vijf eenvoudige maatregelen besparen. De grootste winst zit in de cv-ketel: door de comfortstand over te zetten naar de ecostand, hoeft het warme water niet continu op temperatuur te blijven. Dat scheelt 18,56 euro. Ook apparaten die ongemerkt stroom blijven verbruiken, leveren iets op. Gamingapparatuur en televisies in de slaapkamer volledig uitschakelen bespaart 3,88 euro, wifi-meshpunten uitzetten nog eens 3,14 euro. Een Quooker uitschakelen levert 1,31 euro op. De vijfde maatregel is minder bekend: door lege ruimtes in de koelkast op te vullen met flessen water, blijft de temperatuur stabieler en bespaart dat 67 eurocent.

Hoe zit het met zonnepanelen tijdens je vakantie?

Voor huishoudens met zonnepanelen valt een vakantie financieel anders uit. Doordat er overdag nauwelijks stroom wordt verbruikt, kan een groter deel van de opgewekte elektriciteit worden teruggeleverd aan het net.

In de berekening is Overstappen.nl uitgegaan van tien zonnepanelen van 400 wattpiek, goed voor 4 kWp. In juli wekken deze panelen ongeveer 392 kilowattuur meer op dan het huishouden zelf verbruikt. Dat levert in drie weken 47 euro op, inclusief terugleverkosten. Voor een huishouden met zonnepanelen dat ook de eerder genoemde vijf simpele maatregelen om energie te besparen toepast, levert dat in totaal 75 euro op.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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