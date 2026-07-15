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Inflatie blijft stijgen, maar deze 8 supermarktproducten zijn opvallend goedkoop gebleven

Supermarktprijzen staan nog altijd onder druk, maar sommige producten blijven verrassend goedkoop. We zetten acht boodschappen op een rij waarmee je ondanks de inflatie relatief voordelig kunt blijven eten.

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Van avocado en kaas tot een borrelhapje en pijnboompitten: je kunt je een ongeluk schrikken als je even niet let op welke producten (of merken) je in je mandje legt, en vervolgens bij de kassa staat. Toch zijn er nog manieren om (relatief) goedkoop een maaltijd op tafel te zetten.

Deze 8 supermarktproducten zijn opvallend goedkoop gebleven

Waarom havermout nog altijd een van de goedkoopste ontbijten is

We beginnen met het ontbijt, een klassiekertje. Een pak haver van 500 gram kost ongeveer 70 cent, afhankelijk van bij welke supermarkt je bent, en daarmee kun je best een tijd doen. Havermout kan gemaakt worden met melk, maar als je extra goedkoop uit wil zijn, kun je ook water gebruiken. De avonturiers kunnen havermout zelfs aanmaken met bouillon. Op die manier krijg je hartige haver, een ontbijt dat steeds meer bekendheid krijgt.

Pindakaas: veel eiwitten voor minder dan 2 euro

Voedzaam en goedkoop: what’s not to love about pindakaas? Als je naar het schap met broodbeleg gaat, hoef je niet de meest chique pindakaas te pakken. Verschuif je blik eens naar beneden: op de onderste rij staat een selectie aan goedkope potten pindakaas. Misschien met een minder flitsende verpakking, maar in de kern gewoon hetzelfde als die dure variant. In prijzigere supermarkten ben je iets meer dan 2 euro kwijt per pot van 600 gram pindakaas. In goedkope supermarkten duik je misschien wel onder de 2 euro.

Welke huismerkjam het goedkoopst is

Meer van zoet beleg? Dan kost een potje jam van een huismerk een keurig bedrag van rond de 1,50 euro. Dat bedrag is goed voor een potje van ongeveer 450 gram. Het is overigens goed om in de gaten te houden welke soort jam je koopt. Zo kan abrikozenjam bijvoorbeeld nog weleens goedkoper zijn dan kersenjam. Het zal niet veel schelen, maar alle kleine beetjes helpen.

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Appelmoes blijft een van de goedkoopste voorraadproducten

Terug naar de écht goedkope producten: appelmoes. Voor om en nabij 50 cent heb je al een royale pot appelmoes van meer dan 700 gram te pakken. Lekker als hapje tussendoor of bij de frituur, maar er zijn ook tal van creatieve gerechten te vinden die appelmoes omtoveren tot culinair hoogstandje. Tel uit je winst.

Vissticks zijn volgens de Consumentenbond juist goedkoper geworden

Heb je weleens appelmoes met vissticks geprobeerd? Ook vissticks zijn nog vrij goedkoop. Een pak met 15 vissticks kost bij goedkope supermarkten minder dan 2 euro. Daar kun je in je eentje prima meerdere keren van eten, maar ook voor gezinnen kun je daarmee uit de voeten. Bovendien is er goed nieuws: vissticks zijn volgens de Consumentenbond het supermarktproduct dat het meest in prijs is gedaald. Ze zijn maar liefst 44 procent goedkoper dan eerst. Dan moet je wel zorgen dat je het huismerk pakt, en geen A-product.

Diepvriesdoperwten: goedkoop én lang houdbaar

Diepvriesdoperwtjes zijn niet alleen hartstikke vers, maar ook nog eens enorm voordelig. Voor een zak van 750 gram leg je 1,25 euro neer. Voor het avondeten wordt zo’n 250 gram groenten per persoon aangeraden. Je betaalt dus minder dan 50 cent per persoon om te zorgen dat je weer keurig aan de Schijf van Vijf voldoet.

Waarom peulvruchten een van de voordeligste eiwitbronnen zijn

Ook op ingeblikte peulvruchten kun je bouwen. Kidneybonen kosten ongeveer 60 cent per 400 gram en linzen en kikkererwten rond de 1 euro voor 400 gram. Hartstikke voedzaam en goed voor de portemonnee. Bovendien zijn deze producten vrij regelmatig in de aanbieding, en vallen prijzen in goedkopere supermarkten nóg lager uit. Dan meteen nog een tip: ook ingeblikte groenten zijn een stuk goedkoper dan verse groenten. Bovendien zijn ingeblikte groenten en peulvruchten ontzettend lang houdbaar. Het kan met acties dus voordelig zijn om wat groter in te slaan en dat te bewaren voor een later moment.

Tonijn uit blik versus kip: hoeveel scheelt het?

We eindigen het boodschappenlijstje met wat proteïne. De prijzen van vlees zijn dan aanzienlijk gestegen; het bedrag voor tonijnmoot is nog enigszins te doen. Voor een blikje van circa 160 gram betaal je rond de 1,60 euro. Daarmee zit je aan evenveel proteïne als bij ongeveer 200 gram kip, terwijl dat je al snel 4 euro kan kosten. Met tonijn ben je dus een stuk goedkoper uit dan met kip.

Drie slimme boodschappentips die direct geld besparen

Goedkoop boodschappen doen kan echt een flinke kluif zijn deze dagen. Gelukkig zijn er een aantal foefjes om de kosten te drukken. Zo kan het helpen om een rondje supermarkten te doen als je de tijd hebt. Een product is in de ene winkel namelijk goedkoper dan in de andere. Door standaard een rondje te doen, weet je beter wat waar goedkoper is.

Dat brengt ons meteen bij het tweede punt. Als je dan toch bezig bent, kun je ook letten op de acties. Sommige acties kunnen erg voordelig zijn, maar let op: soms willen winkels je ook foppen. Een A-merk kan dan in de aanbieding zijn, terwijl het huismerk nog altijd goedkoper is.

Tot slot: als je op pad gaat voor de boodschappen, zorg er dan voor dat je geen trek hebt. Je ogen kunnen groter zijn dan je maag, en voor je het weet ligt je mandje vol met allerlei dingen die je eigenlijk niet nodig hebt. Zorg er dus voor dat je een maaltijd hebt gegeten en dat je vervolgens goed voorbereid op pad kunt gaan. Succes!

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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