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Rondkomen voor 40 procent van de huishoudens lastig: ‘Zo vind je uitgaven waarvan je niet meer wist dat je ze had’

Rondkomen is in ons land steeds moeilijker. Volgens nieuw onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) geldt dat voor 40 procent van de gezinnen. Daarom is vandaag een lijst met tips over ‘makkelijker rondkomen’ naar buiten gebracht. Die kunnen als ‘inkoppertjes’ worden gezien, maar je moet het toch maar even doen.

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Andere belangrijke feiten uit het Nibud-onderzoek: een derde maakt zich vaak zorgen over geld. Vooral de groep jongvolwassenen en huishoudens met een laag inkomen hebben het financieel zwaar. Vorige week werden de cijfers over moeilijk rondkomen bekendgemaakt (Metro schreef daar toen over). Het Nibud stelde daarom een aantal tips op voor mensen die het financieel lastig hebben.

Moeite met rondkomen? Probeer dan deze tips

Maak (en behoud) overzicht

Als je vaste lasten stijgen, zoals woonlasten, energiekosten en zorgpremie, blijft er minder geld over voor je andere uitgaven. Het klinkt zo simpel, maar hou het maar eens vol: wil je weten hoeveel je overhoudt voor boodschappen, kleding en andere uitgaven? Maak een overzicht van je inkomsten en je uitgaven. Begin eens bij een maand. Wat komt er binnen en wat geef je uit? Zo zie je wat er met jouw geld gebeurt, wat je overhoudt of tekortkomt en krijg je meer grip op je geld.

Het Nibud heeft een invulformulier (Excel) om je inkomsten en uitgaven bij te houden.

Vind de knelpunten, zodat rondkomen eenvoudiger wordt

Wat valt je op als je de begroting hebt ingevuld? Ben je geld kwijt aan uitgaven waarvan je helemaal niet meer wist dat je ze had, bijvoorbeeld een doorlopend abonnement? Betaal je meer voor de boodschappen dan je had verwacht? Kortom, vind de knelpunten en zie waar er misschien nog ruimte is. De dingen die jou verbazen, zijn de eerste dingen waarmee je aan de slag kunt gaan.

Kritisch op je uitgaven zijn

Bij elke uitgave de vraag stellen: is dit echt nodig?

Je kunt grote stappen zetten door kritisch naar je uitgavenposten te kijken. Soms kun je eenvoudig besparen door in de supermarkt andere keuzes te maken. Als je daarop al veel hebt bespaard, is het niet altijd meteen duidelijk waar je verder nog op kunt bezuinigen. Loop dan alle uitgaven nog een keer goed na en stel bij elke uitgavenpost de vraag: is deze uitgave echt noodzakelijk? Zo nee, schrap hem dan. Zo ja, kun je er dan misschien ook iets minder aan uitgeven en het rondkomen weer wat makkelijker maken?

Besparen op de korte termijn

Bij besparen op de korte termijn kun je bijvoorbeeld denken aan minder autorijden door vaker de fiets te pakken. Of misschien kun je een auto delen of samen rijden met een collega. Betrek ook je kinderen erbij, als je zonder veel zorgen wilt rondkomen. Maak er met de kids bijvoorbeeld een sport van om zo kort mogelijk te douchen. En bedenk of je sommige uitgaven misschien nog een tijdje kunt uitstellen. Die oude bank bijvoorbeeld, die gaat vast nog even mee voordat je hem echt moet vervangen.

Een beetje minderen met hobby’s en een post ‘onvoorzien’

Zijn deze besparingen nog niet voldoende om je inkomsten en uitgaven in evenwicht te krijgen en te kunnen rondkomen? Kijk dan ook kritisch naar andere kostenposten. Hoeveel geef je bijvoorbeeld uit aan hobby’s en kun je daarop bezuinigen? Het is niet makkelijk om dingen die je graag doet, te verminderen of op te geven. Als je er geldproblemen en de daarbij horende stress en zorgen mee kunt voorkomen, helpt het wel om bepaalde activiteiten (tijdelijk) op een laag pitje te zetten.

Zorg er in ieder geval ook voor dat je bij de uitgaven een post ‘onvoorzien’ hebt staan. Hiermee kun je een ongelukje zoals een lekke band opvangen of een andere reparatie betalen.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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