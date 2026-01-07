Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vakantie blijft topprioriteit: dit is hoe Nederlanders hun geld in 2026 beheren

Het nieuwe jaar is begonnen, en dat betekent ook een frisse blik op de financiën. Hoe je je geldzaken aanpakt, verschilt sterk per generatie, en het generatieverschil lijkt zelfs toe te nemen. Maar de vraag blijft: hoe kijken Nederlanders zelf naar hun financiële situatie in 2026?

Uit het nieuwste onderzoek van de wereldwijde online bank Revolut blijkt dat elke leeftijdsgroep duidelijk zijn eigen strategie heeft om het huishoudboekje rond te krijgen. Jongeren nemen vaak rigoureuze maatregelen en richten zich op lucratieve carrièredoelen, terwijl Millennials juist minder geneigd zijn te bezuinigen op uitgaven voor hun gezin.

Grote verschillen in geldzorgen

Voor Gen Z staat het nieuwe jaar in het teken van vermogen opbouwen. Maar ze hebben het financieel het slechtst van alle generaties: slechts 8 procent van de jongeren geeft aan alles te kunnen betalen dat ze nodig hebben, waarbij maar liefst 28 procent moet snijden in het budget voor boodschappen en 13 procent verwacht te bezuinigen op noodzakelijke gezondheidskosten. Dat staat in schril contrast met de 60-plussers, voor wie 2026 waarschijnlijk een jaar van stabiliteit gaat worden. Maar liefst 36 procent van hen kan onbezorgd uitgeven en slechts een fractie (6 procent) hoeft te letten op medische uitgaven.

Voor jongeren brengt 2026 dus financiële uitdagingen met zich mee: om hun koopkracht te behouden overweegt 20 procent van de Gen Z’ers (18-28 jaar) van baan te wisselen, en 14 procent zet in op een ‘social media detox’ om minder uit te geven. Door het voornemen om zich minder te laten beïnvloeden door online platforms, hopen ze meer geld over te houden.

Bij de Millennials (29-44 jaar) zijn uitgaven voor de kinderen heilig en daar wordt zeker niet op bezuinigd, terwijl Gen Z juist vasthoudt aan festivals en concerten. Er zijn ook overeenkomsten: 17 procent van alle Nederlanders ziet vakantie als een post waarop ze absoluut niet willen inleveren. Over alle leeftijdsgroepen heen is reizen de absolute prioriteit.

Veel bezig met geld

Toch lijken veel jongeren wel bezig te zijn met geld (verdienen). Voor veel jongeren is minder uitgeven niet genoeg; er moet simpelweg meer geld binnenkomen. Zo wil maar liefst 21 procent van de Gen Z’ers in 2026 van baan wisselen, puur om een hoger inkomen te behalen. Daarnaast wil 26 procent leren beleggen om vermogen op te bouwen.

Opvallend is dat, ondanks de financiële uitdagingen, 1 op de 10 jongeren liever niet bezuinigt op festivals en concerten. Millennials zitten duidelijk in een andere levensfase, waarin uitgaven voor hun kinderen vooropstaan: voor 16 procent van deze generatie is besparen op hun kroost geen optie.

Hoe met geld om te gaan?

Hoe Nederlanders hun financiën onder controle proberen te houden, verschilt ook sterk per levensfase. Terwijl 60 procent van de 60-plussers aangeeft geen ‘hulpmiddelen’ nodig te hebben, omarmt de jongere generatie juist technologie: in 2026 zetten Gen Z en Millennials massaal in op financiële apps (20 procent) en AI-tools voor budgettering en educatie.

„Het is fascinerend om te zien hoe de financiële situatie per generatie een compleet andere benadering van geld vraagt”, zegt Nicolas Moalic, Head of Growth Benelux bij Revolut. „Voor ouderen draait financieel beheer vaak om behouden, terwijl Gen Z zich richt op het laten groeien van vermogen. Dat jongeren daarbij kritisch kijken naar hun inkomsten én hun socialmediagebruik, laat zien hoe veerkrachtig ze zijn.”

Moalic: „Millennials laten weer zien dat geldzaken ook over waarden gaan, met het geluk van hun gezin als prioriteit. Of je nu spaart, investeert, AI gebruikt om te budgetteren of simpelweg aparte potjes maakt voor vakantie: 2026 wordt het jaar waarin we bewuster dan ooit keuzes maken over waar onze euro’s naartoe gaan.”

