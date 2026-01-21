Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Goud en zilver naar recordhoogtes: is het verstandig om nu te beleggen in edelmetalen?

De prijzen van goud en zilver hebben recent nieuwe recordhoogtes bereikt op de internationale markten. Aanleiding is de toegenomen geopolitieke onrust, onder meer door dreigende nieuwe importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump richting Europa. Beleggers zoeken daardoor steeds vaker hun toevlucht tot zogenoemde veilige havens. Maar is het verstandig om juist nu te beleggen in goud of zilver?

Metro vroeg het aan financieel specialist en vermogensregisseur Frank Knopers.

De edelmetaalprijzen liepen op nadat Trump aankondigde nieuwe invoertarieven te overwegen voor Europese producten. Die uitspraken zorgden voor extra nervositeit op de financiële markten. „Mensen maken zich zorgen over wat er wereldwijd gebeurt”, zegt Knopers. „In zulke tijden zie je dat beleggers op zoek gaan naar tastbare waarde, als bescherming tegen inflatie en onzekerheid.”

De recente prijsstijging kwam volgens Knopers niet uit het niets. „Vanaf het begin van het derde kwartaal gingen de prijzen al omhoog, maar in november en december versnelde die beweging duidelijk.” De politieke spanningen van de afgelopen maanden hebben dat effect verder versterkt. Metro schreef eerder al dat investeren in goud de afgelopen tijd steeds populairder is geworden.

Zilver extra gevoelig voor schaarste

Naast geopolitiek spelen ook marktmechanismen een belangrijke rol, vooral bij zilver. „In China is het aanbod van zilver krapper geworden en de import wordt daar strenger gereguleerd”, legt Knopers uit. „Eind vorig jaar lag de zilverprijs in China zelfs hoger dan in Europa. Dat zie je bij goud op dit moment nog niet.”

Volgens Knopers maakt dat zilver volatieler dan goud. „Zilver kan harder stijgen, maar ook sneller terugvallen.” Tegelijkertijd ziet hij ook structurele ondersteuning voor de prijs, omdat de vraag blijft toenemen terwijl het aanbod beperkt is.

Opvallend is dat grote institutionele beleggers volgens Knopers nog altijd relatief weinig edelmetalen in portefeuille hebben. „Bij pensioenfondsen en grote beleggingsfondsen is het aandeel goud en zilver doorgaans minimaal.”

„Vaak gaat het om slechts 1 tot 2 procent van de totale portefeuille”, vervolgt hij. „Juist omdat deze beleggingscategorie bij grote beleggers ondervertegenwoordigd is, zit daar op termijn mogelijk nog groeipotentieel. Dat kan de prijzen verder ondersteunen.”

Is het nu te laat om in te stappen in goud of zilver?

De snelle prijsstijging roept bij veel particuliere beleggers de vraag op of instappen nu niet te laat komt. Knopers plaatst daarbij een kanttekening. „Het is hard gegaan. Een correctie van 10 tot 20 procent is zeker niet ondenkbaar.” Hij verwijst daarbij naar eerdere pieken, zoals in 2011, toen de zilverprijs na veel positieve berichtgeving plots fors daalde. „Ook goud heeft periodes gekend waarin de koers jarenlang daalde of zijwaarts bewoog.”

Zijn advies aan beginnende beleggers is om niet in één keer een groot bedrag te investeren. „Stel dat je 10 of 20 procent van je vermogen in goud of zilver wilt steken, doe dat dan gespreid. Bijvoorbeeld in vier stappen: nu een deel, over een paar maanden weer.” Zo wordt het risico beter verdeeld. „Je koopt dan automatisch meer bij lagere prijzen en minder bij hogere.” Deze strategie staat bekend als dollar cost averaging.

Hoewel er tal van beursgenoteerde producten bestaan die goud of zilver volgen, blijft fysiek bezit volgens Knopers een belangrijk uitgangspunt. „Denk aan munten of aan een zogenoemde gewichtrekening bij een betrouwbare aanbieder, waarbij het metaal daadwerkelijk wordt opgeslagen.” Hij adviseert daarbij te kiezen voor een partij in het eigen land met een lange staat van dienst en goede beoordelingen. „Begin klein en bouw het bezit geleidelijk op.”

Geen snelle winst, wel rust

Een hardnekkig misverstand is dat goud en zilver een snelle manier zijn om rijk te worden. Dat is volgens Knopers niet het geval. Edelmetalen zijn vooral bedoeld om waarde te behouden in tijden van inflatie en economische onzekerheid.

„Het is geen alternatief betaalmiddel en zeker geen gegarandeerde winst”, benadrukt hij. „Je moet tegen koersschommelingen kunnen, voldoende liquiditeit achter de hand houden en vooral de lange termijn voor ogen hebben. Veel mensen zoeken nu extra zekerheid. Goud en zilver kunnen daarbij een rol spelen, maar alleen als je er verstandig en nuchter mee omgaat.”

