Deel dit artikel: Share App Mail Pin

We sparen massaal, Annemarie van Gaal vindt dat we via de overheid moeten beleggen

Nederlanders sparen behoorlijk goed en veel, maar het rendement blijft vaak achter. Opiniemaker Annemarie van Gaal opperde gisteravond in Nieuws van de Dag een idee. We zouden ons spaargeld moeten beleggen via de overheid, die dan een rendement van 5 procent garandeert.

Natuurlijk, ons land kent armoede (Metro schreef er vorige week nog over). Aan de andere kant hebben veel Nederlanders het goed en deze groep spaart massaal. Voor wie denkt ‘ééécht niet’: met z’n allen hebben we 650 miljard euro aan spaargeld bij Nederlandse banken staan. In 2014 was dat nog 380 miljard.

Maar ja, wat levert dat nou helemaal op, ziet columnist en ondernemer Annemarie van Gaal. In Nieuws van de Dag kwam zij daarom met een plan, waar zowel de spaarders, de economie als de overheid van zouden kunnen profiteren.

Sparen: ‘Je geld staat gewoon niks te doen’

Van Gaal over sparen: „Een buffer als spaargeld aanhouden is prima, maar je geld staat gewoon niks te doen. Het kalft gewoon af omdat de inflatie hoger is dan wat je aan rente krijgt. We zijn gewoon een spaargraag volkje.”

Annemarie van Gaal vertelt in de tv-studio over een idee rond sparen. Dat plan komt niet van haar, maar uit een rapport van Peter Wennink, voormalig CEO van ASML. „Wennink wil dat de overheid gaat beleggen, eigenlijk investeren in grootschalige projecten die op termijn geld opleveren; waardoor we onze innovatiekracht houden en waardoor we onze welvaart kunnen laten groeien.”

Spaargeld (en verdienen) via een fonds

Maar hoe komt het geld dat wij sparen volgens Van Gaal dan in investeringen terecht? „De overheid zou het fiscaal aantrekkelijk moeten maken als je gaat investeren.” De opiniemaker vindt dat diezelfde overheid de broekriem moet aanhalen. Én er moet volgens haar – en genoemde Wennink – een fonds komen, waar wij als spaarders die inleggen een gegarandeerd rendement moeten krijgen. Bovendien moeten we daarbij een flexibel uitstapmoment krijgen.

Het hele verhaal van Annemarie van Gaal hoor je in de video hierboven.

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

Meer weten over spaargeld, de beste manier om te sparen en meer spaargerelateerde zaken? Check dan deze artikelen:

Volgens een geld-expert zijn er 8 geldtypen, en kun je pas beter met geld omgaan als je die kent.

De Belastingdienst neemt een hapje uit je spaargeld als dat boven een bepaald bedrag komt. Vanaf dit bedrag moet je belasting betalen over je spaargeld.

Sommige Nederlanders – steeds meer – sparen bij een buitenlandse bank vanwege een hoge(re)rente. Is dat wel veilig?

Het is altijd handig om een buffer achter de hand te houden voor onvoorziene uitgave. Dit is de buffer die je nodig hebt met het salaris van Jan Modaal in 2025.



Vorige Volgende

Reacties