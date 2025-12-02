Deel dit artikel: Share App Mail Pin

60 procent van Nederland heeft meer dan 3000 euro spaargeld

Nederlanders bouwen steeds meer spaargeld op. Toch heeft ook een deel van de mensen nog steeds minder dan 500 euro achter de hand en maakt nog steeds ongeveer de helft zich weleens zorgen over de hoogte van hun buffer.

Dat meldt ING op basis van een onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders.

Meer dan 3000 euro spaargeld

Volgens de bank hebben drie op de vijf spaarders nu meer dan 3000 euro spaargeld. Dat was volgens het onderzoek van vorig jaar nog ruim de helft, en twee jaar terug nog iets minder dan de helft. Het aandeel met een buffer boven 10.000 euro is in twee jaar gestegen van 25 naar 34 procent. Dat is een stijging van 9 procent in twee jaar tijd. ING denkt dat dat komt doordat steeds meer mensen maandelijks meer geld opzij zetten. 57 procent spaart meer dan 200 euro per maand, 19 procent meer dan 500 euro.

Het sparen is volgens ING voor velen uit huis uit meegegeven. Driekwart probeert hun spaarzin door te geven aan hun eigen kinderen, bijvoorbeeld door regelmatig over geld te praten of door bijbaantjes te stimuleren.

Het Nibud adviseert om maandelijks minimaal 10 procent van je netto-inkomen te sparen, zodat je voldoende geld opzij kunt zetten voor je spaardoelen. Een reserve tussen 9000 euro (alleenstaanden) en 12.400 euro (gezin, twee kinderen) is volgens het kennis- en adviescentrum genoeg voor onverwachte uitgaven.

💶 Zoveel spaargeld hebben Nederlanders samen In augustus 2024 hadden Nederlanders samen ruim 517 miljard euro aan spaartegoeden, blijkt uit recente cijfers van De Nederlandsche Bank. Ter vergelijking: in 2023 was dat nog 478,7 miljard euro.

Sparen is tegenwoordig moeilijk

De groep met minder dan 500 euro achter de hand is juist kleiner geworden. In 2023 ging het nog om 22 procent. Dat is nu 18 procent. Volgens ING is dat nog altijd bijna een vijfde van de totale bevolking. Met name jongeren vinden dat sparen tegenwoordig moeilijker is dan in de tijd van hun ouders. Meer dan de helft (52 procent) van de Nederlanders maakt zich zorgen om hun spaarbuffer. Deze zorgen gaan vooral over financiële tegenvallers, toekomstige uitgaven en economische onzekerheid.

Verder ziet ING dat vier op de tien het spaargeld nog steeds handmatig inlegt. „Daar zien we nog ruimte voor verbetering, want onze recent geïntroduceerde meetmethode naar financiële gezondheid toont aan dat automatisch sparen en doelsparen effectieve middelen zijn om spaargeld op te bouwen”, zegt Japke Kaastra, Hoofd Financiële Gezondheid bij ING Nederland. „Om sparen vol te houden en verleidingen te weerstaan, kun je nu ook tijdelijk zelf een spaarslot op je spaargeld zetten. Dat maakt het makkelijker om nog even een nachtje te slapen over een uitgave die je misschien toch niet echt nodig vindt.”

Het valt de bank tot slot op dat steeds meer Nederlanders beleggen. Dat ging volgens de peiling in 2023 nog om 22 procent. Inmiddels is dat 31 procent. Eerder onderzoek van RaboResearch bevestigt dat steeds meer mensen de sprong naar de beurs wagen of crypotvaluta hebben. Vooral jongeren, mannen en rijkere mensen beleggen gretig.

