Investeren in goud wordt steeds populairder, maar is het ook veilig?

Je hoort het steeds vaker: ‘Goud is de veiligste investering die er is.’ In reclames, podcasts en op online community’s duikt het edelmetaal opnieuw op als hét middel om je geld te beschermen tegen inflatie. De belangstelling neemt toe, zeker nu spaarrentes weer onder druk staan en het leven steeds duurder wordt. Maar hoe veilig is goud eigenlijk? En is het wel zo’n zekerheid als vaak wordt beweerd?

De goudhandel neemt toe, ook in Nederland. Onlangs brak goud door de grens van 4000 dollar per troy ounce (31,1 gram). Al eeuwenlang heeft goud een bijna mythische status. Het is tastbaar, het blinkt, en in tegenstelling tot papiergeld kan het niet zomaar worden bijgedrukt. Veel beleggers zien het daarom als een vaste waarde in onzekere tijden.

Goed weet koopkracht goed te behouden

Financieel analist Madelon Vos wijst er in haar artikelen op dat goud zijn koopkracht opmerkelijk goed heeft weten te behouden: „Voor een gram goud kun je vandaag ongeveer evenveel ruwe olie kopen als vijftig jaar geleden”, schrijft ze op haar website.

Die stabiliteit verklaart waarom mensen in toenemende mate kiezen voor edelmetalen. Goud voelt bovendien ‘echt’, in tegenstelling tot geld dat op de bank staat. Je kunt het vasthouden, bewaren, desnoods onder je matras leggen. Dat fysieke aspect geeft veel beleggers een gevoel van controle.

Natuurlijk is er ook altijd een keerzijde. Want het gevoel van zekerheid niet hetzelfde als veiligheid. De goudprijs kan, ondanks dat hij redelijk stabiel is, flink schommelen. In tijden van crisis stijgt de prijs vaak, maar zodra de markt hersteld zakt hij net zo hard weer terug. Vos benadrukt dat edelmetalen „net als andere markten, ook gewoon op en neer bewegen”.

Geen rente of dividend

Daar komt bij dat goud geen rente of dividend oplevert. Je winst hangt af van de koersstijging. Wie zijn vermogen wil laten groeien, zal dus meer geduld en discipline nodig hebben dan bij andere beleggingsvormen.

En dan zijn er nog de praktische kanten. Want hoe sla je goud op een veilige manier op? Hoe doe je dat met transport? Dat kan via een gespecialiseerde aanbieder, maar dan moet je goed letten op de voorwaarden. Is het goud bijvoorbeeld echt van jou, of maakt het deel uit van een gedeelde opslag (‘pooled storage’)? In dat laatste geval is het moeilijker om aan te tonen welke bar precies van jou is, mocht er iets misgaan. Vos waarschuwt in haar artikelen voor dit soort details, die in de marketing van aanbieders vaak onderbelicht blijven.

Digitaal goud en vertrouwen

Niet iedereen kiest voor fysiek goud, in de vorm van een goudklomp of staaf. Steeds meer beleggers kopen digitaal goud bijvoorbeeld via een ETF of digitaal platform. Dat lijkt makkelijker, maar de veiligheid hangt dan af van de partij die het uitgeeft. Heb je daadwerkelijk recht op fysiek goud, of alleen op een financieel product dat de prijs volgt? In het laatste geval ben je afhankelijk van de betrouwbaarheid van die instelling.

Vos benadrukt dat transparantie hier essentieel is: wie investeert via een platform, moet weten of er écht goud achter de schermen ligt. Zeker nu de markt voor edelmetalen in Nederland snel groeit, is waakzaamheid geboden. Niet elke aanbieder staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), en de marges kunnen sterk verschillen.

Fysiek is niet altijd veilig

De vraag wat veiligheid betekent, blijkt ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. In de praktijk biedt goud geen volledige bescherming tegen risico. De prijs kan dalen, de opslag kan duur zijn, en in extreme situaties is zelfs fysiek bezit niet veilig.

Investeren in goud is dus geen garantie op veiligheid. Het is vooral een kwestie van balans: weten waarom je het koopt, en hoe het past binnen je bredere financiële strategie. Je kunt bijvoorbeeld ook investeren in crytovaluta, aandelen of vastgoed.

