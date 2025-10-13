Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel spaargeld hebben Nederlanders gemiddeld, per leeftijd

Sparen is belangrijk: zo heb je altijd een buffer voor onverwachte uitgaven, of voor een bepaald doel. De wasmachine die kapot gaat, een nieuwe laptop. Hoeveel spaargeld hebben Nederlanders gemiddeld gezien per leeftijd?

Wij Nederlanders zijn fervente spaarders. Vooral het afgelopen jaar zijn we aanzienlijk meer gaan sparen. In augustus 2024 hadden Nederlanders samen ruim 517 miljard euro aan spaartegoeden, blijkt uit recente cijfers van De Nederlandsche Bank. Ter vergelijking: in 2023 was dat nog 478,7 miljard euro. Al valt het niet mee om te sparen, nu alles flink duurder is geworden. Blijkbaar slagen we daar toch in.

Hoeveel spaargeld heeft een gemiddeld huishouden?

Nederland telt zo’n 8,4 miljoen huishoudens. In 2024 had een gemiddeld huishouden een recordbedrag van 74.500 euro aan spaartegoeden, ondanks de inflatie. Dat bedrag geeft wel een vertekend beeld, want een groot deel van het totale spaargeld is in handen van een relatief klein aantal huishoudens.

Het Nibud becijferde dat in 2024 zo’n 41 procent van de Nederlanders minder dan tien procent van hun inkomen spaart. Eén op de vijf Nederlanders heeft zelfs minder dan 1000 euro op de spaarrekening staan.

Zoveel spaargeld hebben Nederlanders per leeftijd

Benieuwd of je spaarsaldo ‘gemiddeld’ is voor je leeftijd? Check het hieronder:

Mensen tot 25 jaar: gemiddeld 10.400 euro.

25- tot 35-jarigen: gemiddeld 22.900 euro.

35- tot 45-jarigen: gemiddeld 34.500 euro.

45- en 65-jarigen: gemiddeld 53.500 tot 69.800 euro.

65- en 75-jarigen: gemiddeld 72.600 euro.

Boven de 85 jaar: gemiddeld 67.900 euro.

De mediaan – het bedrag waarbij de helft meer en de helft minder spaart – ligt in alle leeftijdsgroepen flink lager. Zo hebben twintigers mediaan gezien een spaarpot van 3300 euro en 65- tot 75-jarigen 34.000 euro, ver onder het gemiddelde. Een kleine groep vermogenden trekt het gemiddelde dus omhoog. Voor het ‘doorsnee’ huishouden lag het mediane spaarsaldo in 2024 op 21.100 euro.

Uit cijfers van spaarplatform Raisin blijkt dat zelfstandig ondernemers en gepensioneerden de hoogste spaartegoeden hebben. Zzp’ers hebben gemiddeld 50.200 euro op hun spaarrekening staan, voor gepensioneerden is dat 73.400 euro. Mensen die in loondienst werken, hebben gemiddeld 45.700 euro aan spaargeld. Bijstandsgerechtigden hebben gemiddeld slechts 2700 euro. Voor een bijstandsuitkering geldt dan ook een strenge vermogenstoets, wat inhoudt dat je vermogen niet boven een bepaald bedrag uit mag komen.

Hoeveel ‘moet’ je sparen per maand?

Het Nibud adviseert om maandelijks minimaal tien procent van je netto-inkomen te sparen, zodat je voldoende geld opzij kunt zetten voor je spaardoelen. Stel, je verdient 2500 euro netto per maand, dan zou je 250 euro moeten sparen. Op jaarbasis is dat een bedrag van 3000 euro.

Wat is de gemiddelde spaarrente in 2025?

In 2025 ligt de gemiddelde spaarrente in Nederland rond de 2,2 procent voor vrij opneembare spaarrekeningen. Bij de grote banken ontvangen spaarders doorgaans een lagere rente, tussen ongeveer 1,0 en 1,4 procent, terwijl online banken en buitenlandse aanbieders vaak hogere rentes bieden. Voor een deposito met een looptijd van één jaar ligt de gemiddelde rente iets hoger, rond de 2,4 procent. Ondanks deze stijgingen blijft de rente bij veel banken lager dan het fictieve rendement waar de Belastingdienst vanuit gaat.

