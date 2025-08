Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders sparen recordbedrag van 517 miljard euro, ondanks inflatie

De inflatie grijpt om zich heen, alles wordt steeds duurder. Toch spekken we onze spaarpot wel flink. Nederlanders hebben nog nooit zoveel gespaard als nu, blijkt uit nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Samen hebben Nederlanders 517 miljard euro op hun rekeningen staan.

Volgens DNB is het overgrote deel van het bedrag – 429 miljard euro – ondergebracht op direct opvraagbare spaarrekeningen. De rest staat op betaalrekeningen (112 miljard euro) of in deposito’s met een vaste looptijd (88 miljard euro). In het afgelopen jaar groeide het totale spaarbedrag met bijna 8 procent.

Hoewel de spaarrentes iets zijn gestegen, blijven ze vaak steken op 1,2 tot 1,5 procent. De inflatie ligt daar nog altijd boven. Daarmee verliest het spaargeld waarde. Toch kiezen Nederlanders massaal voor zekerheid. De hoge energiekosten en de geopolitieke onrust lijken het spaargedrag veranderd te hebben.

Waarom levert sparen (bijna) niks meer op?

Hoewel spaarrentes de afgelopen tijd licht zijn gestegen, blijven ze historisch laag. Dat komt onder meer doordat banken momenteel weinig behoefte hebben aan spaargeld. In tegenstelling tot vroeger, toen banken spaargeld gebruikten om hypotheken en kredieten te financieren, halen ze nu goedkoop geld op via andere kanalen, bijvoorbeeld van de Europese Centrale Bank.

Bovendien is de concurrentie zeer beperkt als het gaat om spaarproducten: de drie grootste banken bedienen samen ongeveer 80 procent van de markt. Daardoor zijn er weinig prikkels om een hogere rente te bieden.

Inflatie vreet aan de waarde van je spaargeld

Tegelijkertijd vreet de inflatie aan de waarde van je spaargeld. Zelfs als je 1,5 procent rente ontvangt, maar de prijzen met 3 procent stijgen, verliest je spaargeld elk jaar aan koopkracht. Zo zorgt een combinatie van lage rente, hoge inflatie en beperkte marktwerking ervoor dat sparen vandaag de dag nauwelijks nog iets oplevert.

Opvallend is ook dat uit de cijfers blijkt dat de belangstelling voor depositorekeningen, die hogere rente geven in ruil voor een vaste looptijd, nauwelijks toeneemt. Die bedragen zijn sinds vorig jaar vrijwel gelijk gebleven. Volgens DNB hechten spaarders vooral aan flexibiliteit: ze willen altijd bij hun geld kunnen, ook als dat minder oplevert.

Spaargeld in onzekere tijden

In plaats van rendement na te jagen, gebruiken veel Nederlanders hun spaargeld vooral als financiële buffer. De behoefte aan zekerheid blijkt sterker dan de wens om geld te laten groeien.

Overigens kan het lucratiever zijn om je geld bij een buitenlandse bank onder te brengen, berichtte Metro al eerder. Het rentepercentage ligt daar doorgaans veel hoger. Bij veel banken binnen de EU is je geld ook nog eens beschermd tot een bepaald bedrag, mocht de bank failliet gaan.

Alternatieven voor sparen

Omdat sparen dus relatief weinig oplevert, wordt het voor veel mensen steeds interessanter om te kijken naar alternatieven. Bijvoorbeeld investeren in bitcoin of andere cryptomunten, geld of juist vastgoed.

