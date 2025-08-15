Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Experts: geld (be)sparen heeft verrassende invloed op je gemoedstoestand

Voel je je ook blij als je even lekker hebt kunnen sparen, of juist trots omdat je flink hebt bespaard op iets waar je anders geld aan had uitgegeven? Dat is helemaal niet vreemd, want die twee gevoelens hangen blijkbaar nauw met elkaar samen.

Sparen zorgt niet alleen voor een gezondere financiële situatie, maar heeft ook een positief effect op je mentale welzijn. In een baanbrekende, nieuwe studie hebben financiële experts van de University of South Australia een verrassend sterke connectie gevonden tussen dagelijkse financiële gewoonten en mentaal welzijn.

Het onderzoek naar besparen

Van regelmatig sparen tot het op tijd betalen van rekeningen: het blijkt bijzonder goed voor je mentale gezondheid te zijn. Het Australische onderzoek suggereert dus dat je portemonnee en je gemoedstoestand wellicht nauwer met elkaar verbonden zijn dan je denkt.

De studie, gebaseerd op gegevens uit een enquête, volgde meer dan 17.000 Australiërs van 15 jaar en ouder gedurende twee decennia. Onderzoekers ontdekten dat mensen die stabiele financiële routines hadden – vooral degenen die consequent spaarden en hun schulden op tijd afbetaalden, niet alleen aangaven een betere mentale gezondheid te hebben, maar ook maar ook een hoger energieniveau, betere sociale banden en een groter geluksgevoel ervoeren.

Samenhang tussen besparen en gemoedstoestand

Professor Rajabrata Banerjee, expert in toegepaste economie, legt uit dat hoewel de stress van schulden allang bekend staat als een negatieve factor voor de mentale gezondheid, er minder aandacht is geweest voor de positieve effecten van manieren om met geld om te gaan, zoals sparen.

„We weten al dat hoge schulden en weinig spaargeld een negatieve invloed hebben op de mentale gezondheid”, zei Banerjee in het officiële persbericht van de universiteit. „Maar we wilden meer te weten komen over menselijk gedrag, zoals hoe vaak iemand spaart of schulden aflost. Dat zou financiële druk kunnen verminderen en het algemeen welzijn kunnen verbeteren.” Dat hebben de onderzoekers nu dus bewezen.

Stijgende kosten spelen mee

Het onderzoek toonde ook aan dat hogere kosten voor elektriciteit, gas en water vooral jonge mensen hard treffen, omdat zij doorgaans minder spaargeld en meer schulden hebben. Dat beïnvloedt op zijn beurt hun vermogen om te sparen of schulden af te lossen, waardoor een vicieuze cirkel van financiële stress en mentale vermoeidheid ontstaat. Daardoor rapporteerden jongere mensen een lager niveau van mentale gezondheid.

Interessant is dat de voordelen van gezonde geldgewoonten niet beperkt waren tot een bepaalde inkomensgroep. Of iemand nu weinig of veel verdiende, het onderzoek liet zien dat consistent sparen en het beheren van schulden een positieve invloed heeft op de mentale gezondheid. Zelfs kleine spaarbedragen kunnen, mits regelmatig gedaan, een groot verschil maken.

Verschil in gender

Een andere opvallende bevinding was het verschil tussen mannen en vrouwen in de financiële impact. „Het positieve effect van sparen op de mentale gezondheid was sterker bij mannen dan bij vrouwen”, aldus Banerjee. Dat kan te maken hebben met diepgewortelde maatschappelijke patronen, waarbij mannen nog steeds vaker de belangrijkste financiële beslissingen in een gezin nemen.

De studie benadrukt dus dat persoonlijke financiën niet alleen van economisch belang zijn, maar ook een directe invloed hebben op je mentale welzijn. Financiële problemen kunnen namelijk leiden tot verlies van zelfstandigheid, langdurige onzekerheid en aanhoudende stress. Hoewel therapie bijvoorbeeld ook effectief blijft, wijst het onderzoek erop dat de kracht van regelmatig sparen en rekeningen op tijd betalen niet mag worden onderschat. Zulke gewoonten geven namelijk financiële rust én meer gemoedsrust.

