Bitcoin breekt records: kun je nu nog instappen of is het te laat?

De koers van bitcoin is door de grens van 124.000 dollar gebroken en staat op een historisch hoogtepunt. Toch blijft de vraag bij veel particuliere beleggers knagen: is dit het moment om in te stappen of volgt straks de klap? Metro spreekt met crypto-expert Ruben Middelhoven.

Middelhoven, gespecialiseerd in veilige opslag bij BTC Direct Shop, ziet vooral veel emotie en onzekerheid. „Mensen vragen zich af of ze te laat zijn of juist moeten wachten. Ze hebben FOMO: fear of missing out. Maar dat is precies het moment waarvoor je moet oppassen”, zegt hij.

Bitcoin op recordhoogte

Op internationale handelsplatforms tikte bitcoin deze week ruim 124.000 dollar aan, omgerekend zo’n 106.000 euro. Daarmee is de koers ruim 33 procent hoger dan begin dit jaar en bijna 120 procent hoger dan twaalf maanden geleden. Zo’n stijging maakt het aantrekkelijk om te investeren in bitcoin, maar dat brengt ook de nodige risico’s met zich mee, schreef Metro eerder.

De stijging komt niet uit het niets. Sinds begin dit jaar is er meer institutionele instroom dankzij de goedkeuring van Amerikaanse bitcoin-ETF’s. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse centrale bank de rente binnenkort verlaagt. Trump versoepelde de regels voor crypto waardoor grote partijen, zoals pensioenfondsen, eenvoudiger kunnen instappen.

Nog geen gekkenhuis

Toch is de massale toestroom van particuliere beleggers tot nu toe nog uitgebleven. „In 2020 en 2021 was het chaos”, zegt Middelhoven. „Alles was uitverkocht, koop- en verkooporders die je niet kon bijhouden. Nu is het drukker dan normaal, zeker de afgelopen anderhalve maand, maar het is geen gekkenhuis. De normale consument is er nog niet echt bij. Dat voelt bijna surrealistisch, bitcoin op 100.000 euro en niemand lijkt zich echt druk te maken. Dat zegt veel.”

Je ziet andere winst maken en jij wil dat ook

Volgens Middelhoven is het gevoel van FOMO lastig te negeren. Dat is ook de reden dat mensen op het verkeerde moment en met te veel geld instappen. „Het is alsof je ziek thuis ligt en je vrienden maken plannen inde groepsapp. Ze gaan een leuke avond tegemoet, maar jij ligt in bed en voelt je rot, bang dat je iets mist. Je wilt erbij zijn, niet achterblijven. In crypto werkt dat net zo. Je ziet andere winst maken en jij wil dat ook.”

Waarom Middelhoven in bitcoin gelooft

Tenslotte wordt je spaargeld ook elke dag minder waard door de inflatie. Als je je meer verdiept in het geldsysteem, wordt bitcoin steeds meer een serieus alternatief. Middelhoven: „Centrale banken blijven geld bijdrukken, overheden blijven schulden maken. Er zijn steeds meer euro’s in omloop. Bitcoin is de tegenhanger daarvan.” Als je dat doorhebt, kun je beter omgaan met correcties. „Dan schrik je niet meer als de koers daalt.”

Zijn advies in één zin? „Je bent niet te laat, beleg gespreid, verdiep je in de materie en laat je niet gek maken door je gevoel.”

