Ze laten de nieuwste sneakers vaker links liggen, scrollen langs dure festivals zonder een kaartje te scoren en houden hun boodschappenbudget strak: jongvolwassenen sparen fanatiek. Toch maakt een grote meerderheid zich zorgen over later.

Bijna 40 procent zet maandelijks meer dan een vijfde van het inkomen apart, maar vertrouwen in een financieel zekere toekomst? Dat is er vaak niet.

Uit onderzoek van de Pensioenfederatie blijkt dat jongvolwassenen opvallend verantwoordelijk met geld omgaan. De spaarrekening krijgt vaker prioriteit dan uitgaven aan kleding, abonnementen of vervoer. Sterker nog: bij de meeste deelnemers komt sparen direct ná de vaste lasten en de boodschappen.

Sparen voor pensioen

Toch blijkt pensioen geen populair spaardoel. Slechts een kwart zegt maandelijks geld opzij te zetten voor later. De rest spaart vooral voor noodgevallen, grote uitgaven of een reis naar de zon.

Bijna acht op de tien jongvolwassenen maken zich weleens zorgen of ze in de toekomst wel genoeg geld zullen hebben. De Pensioenfederatie noemt dat zorgzaam én onzeker. Ger Jaarsma, voorzitter van de federatie legt uit: „We zien een nieuwe generatie die financiën serieus neemt, bewuste keuzes maakt maar tóch nog een bepaalde onrust ervaart over later. Daarover het gesprek openen helpt.”

Om dat gesprek op gang te brengen, stond de organisatie deze week letterlijk op straat. In hartje Rotterdam gingen medewerkers in gesprek met jongeren over geldzaken. Jaarsma: „Op die manier kijken we wat ze vandaag al kunnen doen, om hun zorgen over later weg te nemen.”

Te weinig over

Veel jongeren geven aan niet te sparen voor hun pensioen omdat ze dat via hun werk al doen, omdat ze te weinig verdienen of omdat het simpelweg nog te ver weg voelt. Vooral vrouwen geven vaker aan dat sparen lastig is. 10 procent van hen zegt te weinig over te houden om überhaupt iets opzij te zetten, tegenover 5 procent van de mannen.

Toch is het niet zo dat jongeren er helemaal niet mee bezig zijn. 92 procent vindt het wel degelijk belangrijk om voor later te sparen. Alleen: actie blijft vaak uit. Slechts 5 procent laat zich aansporen door ouders of verzorgers. Vrienden en invloed van social media spelen nauwelijks een rol, dus jongeren zijn vooral op zichzelf aangewezen als het gaat om het vullen van die spaarpot voor later.

