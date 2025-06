Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe spaar je nog, als je geld elke dag minder waard wordt?

Sparen voelt tegenwoordig als dweilen met de kraan open. Je legt geld opzij, maar doordat alles duurder wordt, kun je er elk jaar minder mee. De inflatie vreet aan je spaarrekening, en de rente die je krijgt is bijzonder laag. Dus steeds meer mensen vragen zich af: heeft sparen eigenlijk nog wel zin? En zo niet: wat zijn de alternatieven?

Waar je vroeger nog wat rente kreeg op je spaargeld, is dat nu bij de meeste banken nauwelijks het vermelden waard. Tegelijk zijn de prijzen van huur en energie tot eten, in rap tempo gestegen. Daardoor verlies je met geld op je spaarrekening feitelijk elk jaar koopkracht. Toch lukt het sommige groepen, zoals jongvolwassenen, nog wel om maandelijks wat geld opzij te zetten, schreef Metro eerder. Sparen is nog steeds nuttig voor noodgevallen, maar wie meer wil dan alleen overleven, kijkt naar andere opties dan de klassieke spaarrekening.

Beleggen: meer risico, maar ook meer rendement

Beleggen is voor veel mensen het eerste alternatief voor sparen. Door je geld in aandelen of indexfondsen (zoals ETF’s) te stoppen, kun je op de lange termijn vaak meer rendement behalen dan met sparen. Historisch gezien ligt het gemiddelde rendement van aandelenmarkten op 5 tot 8 procent per jaar, ruimschoots boven de inflatie.

Toch is beleggen nooit zonder risico. De waarde van je beleggingen kan ook dalen, zeker op korte termijn. Het is dus geen oplossing voor spaargeld dat je snel nodig hebt, maar wél interessant voor lange termijn-doelen zoals pensioen of vermogensopbouw.

Bitcoin en crypto

Cryptomunten zoals bitcoin of ethereum trekken spaarders aan. Ze beloven onafhankelijkheid van banken, en mensen die hierin investeren hopen op hoge winsten. De realiteit? De koers schommelt enorm. In één week kan bitcoin zomaar tien procent stijgen of dalen.

Cryptovaluta zijn daarom vooral geschikt voor wie bereid is risico te nemen én begrijpt waar hij of zij in stapt. Ze zijn géén veilige vervanger van een spaarrekening, maar kunnen als onderdeel van een brede portefeuille interessant zijn. Let op: er zijn ook duizenden minder bekende coins die risicovol of ronduit oplichterij zijn. Je goed verdiepen in de materie is essentieel.

Goud: klassieke veilige haven

Goud wordt al eeuwen gezien als waarde-opslag in tijden van crisis of inflatie. De waarde ervan beweegt mee met economische onzekerheid. Veel mensen kopen gouden munten. Zij zien dit als ‘verzekering’ tegen waardeverlies van hun spaargeld.

Het grote voordeel van goud: het behoudt meestal z’n waarde, zeker als de inflatie oploopt of de economie instabiel is. Nadeel is dat het geen rente of dividend oplevert. Bovendien is kopen en opslaan is niet altijd praktisch.

Sieraden en tastbare waarde

Sommige mensen kiezen voor alternatieve vormen van waarde-opslag zoals sieraden, horloges of kunst. Denk aan een gouden ketting, een erfstuk of een Rolex. Als je slim koopt, kunnen zulke spullen hun waarde houden, of zelfs in waarde stijgen.

Maar: dit is geen gegarandeerde strategie. Je moet goed weten wat iets waard is, en sieraden zijn lastig snel te verkopen. Het is dus vooral interessant voor wie persoonlijke én financiële waarde ziet in tastbare bezittingen.

Sparen in het buitenland: hogere rente, let op de risico’s

De spaarrente is in Nederland veel lager dan in andere Europese landen. Omdat de spaarrente in Nederland lang laag bleef, kijken sommige mensen naar banken in het buitenland. In landen als Estland, Italië of Litouwen zijn rentetarieven vaak een stuk hoger, soms boven de 3 of 4 procent. Via platforms zoals Raisin kun je daar relatief makkelijk een rekening openen.

Je raadt het al: een hogere rente betekent vaak ook hogere risico’s. Je geld valt dan onder het garantiestelsel van dat specifieke land, niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. In theorie ben je tot 100.000 euro beschermd, voor het geval de bank omvalt, maar je bent wél afhankelijk van de financiële stabiliteit van dat land en de overheid.

Ook kunnen er valutarisico’s zijn als je buiten de eurozone spaart. Voor wie goed oplet, kan het interessant zijn, maar er zitten wel wat haken en ogen aan.

Wat moet je dan doen?

De gouden tip bestaat niet. Maar één ding is duidelijk: alleen sparen op een gewone bankrekening is vaak niet genoeg om je geld waardevast te houden. Wie wil voorkomen dat z’n vermogen verdampt, moet keuzes maken en zich verdiepen in de opties.

Een slimme aanpak is om je geld te spreiden: een deel voor directe nood op je spaarrekening, een deel in beleggingen, misschien wat in crypto of goud, afhankelijk van je kennis, doelen en risicobereidheid.

