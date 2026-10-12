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De Spaarrekening van Petra (43): ‘Voor de wintergarderobe van mijn zoons breek ik mijn spaargeld aan’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Petra, die zich altijd weer verkijkt op wat haar opgroeiende kinderen allemaal nodig hebben qua kleding en schoenen – en wat dat allemaal wel niet kost.

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Naam: Petra (43)

Beroep: beleidsmedewerker

Woonsituatie: getrouwd, drie opgroeiende zoons

Netto-inkomen: ‘Het precieze bedrag hou ik liever privé, maar rond de 3000 euro’

De Spaarrekening van Petra

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat nu iets minder dan 8000 euro op mijn spaarrekening. Best een oké bedrag vind ik zelf, en ik probeer dat bedrag ook te laten groeien, alleen gaat er met drie opgroeiende jongens geregeld geld vanaf. Vooral als de seizoenen wisselen, zoals nu.”

Maar dan is dit toch een solide buffer?

„Absoluut, ik ben blij dat ik spaargeld heb en niet meteen in de knel kom als er grote uitgaven voor de deur staan. Ik vind het alleen frustrerend dat mijn spaarsaldo nooit echt grote vormen aanneemt. Dan heb ik net een lekker bedrag opzij gezet, maar is het ‘ineens’ herfst en moeten er weer winterjassen, regenbroeken en laarzen komen. Ik zeg dat ‘ineens’ tussen aanhalingstekens, want natúúrlijk weet ik dat de herfst eraan komt. Maar zeker na een lange zomer als deze, waarin we vaker niet dan wel een jas nodig hadden, was überhaupt een jas aandoen al even schakelen. En het is ook meteen vrij koud, dus moeten alle accessoires als mutsen, wanten en laarzen ook weer aangeschaft worden. Elk jaar verkijk ik me erop hoeveel dat uiteindelijk kost.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Dat verschilt. Ik probeer een paar honderd euro opzij te zetten, maar in dure maanden blijft daar minder van over.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, vorige week nog, toen ik onder meer drie winterjassen voor de jongens kocht. Een beetje degelijke jas die water- en winddicht is, kost al gauw minimaal 75 euro. Dat is 225 euro voor drie jassen, maar dan ben ik er nog niet. Overigens kúnnen mijn jongens natuurlijk ook kleding van elkaar dragen, in theorie. In de praktijk zitten er echter regelmatig gaten in, of krijg ik bepaalde vlekken er niet meer uit. Een klein vlekje vind ik niet erg, maar ik laat ze niet in compleet afgeragde kleding rondlopen.”

Kun je nog ergens op bezuinigen?

„Ik probeer wel op die uitgaven te letten en te zorgen dat het niet de spuigaten uitloopt – mijn kinderen zijn in de groei, dus ik vind het zonde om geld te spenderen aan iets waarin ze amper een jaar rondlopen. Daarom koop ik bijvoorbeeld geen dure Bergstein-laarzen, maar goedkopere modellen van de Hema – al kosten die alsnog zo’n twintig euro per paar als ze niet in de aanbieding zijn.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Gelukkig niet, mijn ouders gaven me al vroeg mee dat je nooit moet uitgeven wat je niet hebt. Daarom ben ik er ook zo op gebrand om een stevige spaarbuffer te hebben.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou vooral willen dat mijn spaargeld minder hard slinkt, en ik zou de kosten beter willen spreiden. Dat kan vrij eenvoudig, door bijvoorbeeld een aparte kinderspaarrekening aan te maken. Om één of andere reden komt dat er alleen nooit van. Mijn overige ‘mental load’ is al zo groot, dat ik er geen prioriteit van maak.”

Wat is je beste financiële tip?

„Veel mensen denken bij sparen aan grote doelen, zoals een auto, een vakantie of een verbouwing van de keuken. Maar juist die kleinere, al dan niet noodzakelijke aankopen tikken behoorlijk aan, zéker als je kinderen hebt. Ik heb daarom niet echt een tip, maar wil vooral meegeven dat je dat niet moet onderschatten.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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