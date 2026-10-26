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De Spaarrekening van Esmee (23): ‘Voor die Azië-reis wil ik 10.000 euro gespaard hebben’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Esmee (23) werkt tijdelijk in de horeca en spaart intussen voor haar droomreis naar Azië.

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Naam: Esmee (23)

Beroep: werkt in de horeca

Woonsituatie: tijdelijk thuis bij haar ouders

Netto-inkomen: ‘Gemiddeld 1750 euro’

De Spaarrekening van Esmee

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Momenteel staat er bijna 5000 euro op.”

Ben je daar blij mee?

„Ja, zeker! Ik heb een concreet spaardoel, namelijk mijn reis naar Azië in het voorjaar van 2027. Voor die reis wil ik 10.000 euro gespaard hebben, dus ik lig goed op schema.”

Klinkt als een droomreis!

„Is het ook. Onlangs haalde ik mijn diploma – ik studeerde hiervoor bedrijfskunde. Ik zou natuurlijk meteen met werken kunnen beginnen, maar wil eerst nog graag die reis maken. Ik ben begin twintig, ik heb geen verplichtingen en zit nergens aan vast, dus dit is hét moment om te gaan. Zeg nou zelf, wanneer doe je dit later nog? Ik werk nu tijdelijk in de horeca en probeer mijn salaris voor een groot deel opzij te zetten voor die reis. Het scheelt dat ik tijdelijk weer bij mijn ouders woon, dus ik heb geen vaste lasten en kan daardoor veel sparen.”

En ga je dat spaardoel halen?

„Daar ga ik wel vanuit, er stond al wat spaargeld op en ik heb nog een paar maanden te gaan. Bovendien stoppen mijn ouders me ook nog wat toe – als cadeau voor mijn afstuderen. Natuurlijk hoeft dat geld niet op, dus ik probeer onderaan de streep zeker wat over te houden. Maar door die ondergrens van 10.000 euro weet ik in elk geval zéker dat ik genoeg heb tijdens die reis.”

Wat vind je verder van je financiële situatie?

„Die is op dit moment echt prima, kijkend naar de fase waarin ik nu zit. Ik heb weinig vaste lasten, relatief veel spaargeld en kan een paar maanden lang weg zonder me zorgen te hoeven maken over de kosten.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Dat verschilt een beetje, afhankelijk van mijn werkrooster. Ik probeer in elk geval zoveel mogelijk diensten te draaien en dat geld opzij te zetten. Maar een deel van mijn salaris gebruik ik ook om te leven; ik wil ook nog gewoon naar een feestje kunnen met vriendinnen of uiteten gaan.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Dat dan weer liever niet – wat op de spaarrekening staat, is in principe heilig. Ik vind het ook fijn om mijn spaarsaldo te zien groeien.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Ik heb een kleine studieschuld opgebouwd, maar die is verwaarloosbaar. Ik heb het geluk gehad dat mijn ouders ook goed konden bijspringen tijdens mijn studententijd.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Eigenlijk alleen maar aan leuke dingen: etentjes, drankjes, stappen. Zoals ik eerder al zei, wil ik niet alles laten, want ik wil ook genieten van mijn leven hier. Aan de andere kant: dat geld had natuurlijk ook in mijn reispotje kunnen zitten.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niet per se, ik ben best blij met mijn huidige situatie. Dat wordt later vast anders, als ik wel bepaalde vaste lasten en verplichtingen heb, maar voor nu geniet ik er nog even van.”

Wat is je beste financiële tip?

„Spaar met een doel: als je weet waarvoor je het doet, is het veel makkelijker om geld opzij te zetten.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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