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De Spaarrekening van Sanne (43): ‘Mijn spaarsaldo groeide in één keer met 4000 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Sanne (43) had een financiële meevaller dankzij de Belastingdienst, waardoor haar spaarsaldo in één keer met 4000 euro toenam.

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Naam: Sanne (43)

Beroep: zzp’er in de communicatiesector

Netto-inkomen: „Dat wisselt per maand, de ene keer is het ‘maar’ 2100 euro, andere maanden kan het zomaar 4500 euro zijn.”

Woonsituatie: getrouwd, koopwoning

De Spaarrekening van Sanne

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment 11.000 euro. Vorige week was dat nog een stuk minder, tot er ineens 4000 euro op mijn rekening werd bijgeschreven. Van de Belastingdienst, notabene.”

Dat lijkt wel de omgekeerde wereld, haha.

„Best wel, haha. Dat geld kwam kennelijk uit een potje rondom mijn pensioen. Ik stort maandelijks geld op een pensioenbeleggingsrekening vanuit mijn privé-inkomen, en dat is weer fiscaal aftrekbaar. Eerlijk gezegd was ik die hele constructie allang weer vergeten – mijn man had dit allemaal voor me uitgevogeld – totdat dat geld ineens op mijn rekening stond. Je kunt je voorstellen dat het als een cadeautje voelde, haha.”

Wat vind je verder van je financiële situatie?

„Als zzp’er voelt die 11.000 euro als een comfortabele basis, vooral omdat ik geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heb. Onverstandig? Misschien. Maar die verzekeringen zijn hartstikke duur en je betaalt je scheel. Bovendien ben je vaak maar voor een deel verzekerd en moet je aan honderden eisen voldoen om überhaupt een uitkering te krijgen.

Mocht ik onverhoopt uitvallen, dan is mijn spaargeld mijn vangnet. Aan pensioenbeleggen doe ik dus wel, op aanraden van mijn man – daarvoor leefde ik ook wel een beetje ‘on the edge’, want ik had niks geregeld. Met dat pensioenbeleggen sla ik dus twee vliegen in één klap: ik bouw pensioen op én het is fiscaal voordelig.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Dat hangt af van wat ik maandelijks binnenhaal qua werk, maar ik wil mijn ‘spaartactiek’ een beetje naar het einde van het jaar verplaatsen. In december kijk ik wat er ‘over’ is op mijn zakelijke rekening – als ik al mijn belastingen heb betaald – en dat pomp ik direct in mijn pensioen. Hopelijk krijg ik volgend jaar dan een nog groter bedrag terug, haha.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Bij voorkeur niet, ik heb de smaak nu te pakken en wil graag dat mijn spaarsaldo verder groeit naar minimaal 20.000 euro. Pas als ik op dat bedrag zit, voelt het ‘veilig’ – dan weet ik zéker dat ik voorlopig rondkom bij eventuele ziekte. Alles wat ik daarna overhoud, wil ik gaan beleggen, zodat ik ook op andere manieren geld kan verdienen.”

Heb je schulden?

„Gelukkig niet, die zouden me onnodig veel stress bezorgen. De enige schuld is onze hypotheek, maar die is niet extreem hoog en onze maandlasten zijn goed te doen.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Boodschappen en gemak, en dan vooral dat laatste! Ik maak vaak lange dagen en zodra het etenstijd is, bedenk ik pas dat we nog geen eten in huis hebben. Dus bestellen we weer wat, of halen we iets bij de traiteur om de hoek. Maar goed, al die geprepte maaltijden kosten ook klauwen met geld en dat tikt aan.”

Wat is je beste financiële tip?

„Vond ik zelf een hele verfrissende, ook weer van mijn man: zet je spaargeld op een andere bank. Als je spaarrekening in dezelfde bankier-app staat als je lopende rekening, geef je het ongemerkt makkelijk uit – het is heel verleidelijk om ‘even’ 50 euro hier en daar naar jezelf over te boeken. Heb je een aparte spaarrekening bij een externe bank, dan is de prikkel om steeds te kijken veel minder groot en laat je het geld echt met rust. Dan groeit je buffer tenminste echt.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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