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De Spaarrekening van Jochem (42): ‘Na jaren van schulden, nu 11.000 euro spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Jochem (42) had jarenlang schulden, maar staat met 11.000 euro spaargeld nu eindelijk in de plus.

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Naam: Jochem (42)

Beroep: werkt in het onderwijs

Netto-maandsalaris: 4700 euro

Woonsituatie: samenwonend, 5 kinderen

De Spaarrekening van Jochem

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment staat er ongeveer 11.000 euro op onze spaarrekening. We hebben onlangs een auto gekocht, dus daar is een flink bedrag van 25.000 euro naartoe gegaan. Ons doel is om ongeveer drie maanden aan uitgaven als buffer aan te houden, in ons geval drie keer 6000 euro, al hebben we het omhoog bijgesteld naar 25.000 euro. Zodra we dat bedrag hebben bereikt, willen we kijken of verder sparen nog nodig is óf dat we het geld dat daarna overblijft meer gaan investeren.”

Ben je wel blij met je spaarsaldo?

„Ja, vooral omdat het veel rust geeft. Als er iets kapotgaat of onverwacht vervangen moet worden, weten we dat we dat direct kunnen betalen zonder dat we daarvoor ergens geld vandaan hoeven te halen. Die financiële ruimte vind ik misschien nog wel belangrijker dan het bedrag zelf.”

Wat vind je verder van je financiële situatie?

„Die is eindelijk echt op orde. Na jaren waarin schulden een grote rol speelden, zitten we nu in de gelukkige positie dat onze opleidingen en avondstudies uiteindelijk hebben geleid tot functies die behoorlijk betalen. Dat geeft enorm veel lucht en een vorm van luxe waarvan we vroeger niet hadden durven dromen. We zijn absoluut geen miljonairs, maar het verschil is vooral dat geld niet meer voortdurend een bron van stress is. Dat voelt voor mij als echte financiële vooruitgang.”

Hoeveel spaar je per maand?

„We sparen nu ongeveer 2000 euro per maand, totdat ons spaardoel is bereikt. Daarna willen we waarschijnlijk een groter deel van dat bedrag gaan investeren in plaats van alleen maar verder sparen.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Soms, maar we proberen dat alleen te doen voor grotere uitgaven. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe auto, een verbouwing of iets anders waarvoor de spaarrekening ook daadwerkelijk bedoeld is. Als het in een bepaalde maand betekent dat we minder dan 2000 euro kunnen sparen, omdat er bijvoorbeeld iets kapot is, sparen we die maand gewoon wat minder. We proberen sparen dus wel serieus te nemen, maar het moet niet zo rigide worden dat je niet meer kunt leven.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Nee, we zijn inmiddels ongeveer vier jaar schuldenvrij. Daarvoor hing de schuld bij mijn moeder soms echt als een soort zwaard van Damocles boven ons hoofd. Het was best een fiks bedrag, 30.000 euro – het gevolg van een scheiding en de verkoop van het oude huis, toen de markt nog slechter ging. Maar goed, zelfs als we uit eten gingen of iets luxers kochten, ging dat vaak samen met een schuldgevoel – dat geld kon immers ook gaan naar het afbetalen van die schuld. Juist daarom waardeer ik het nu enorm dat we schuldenvrij zijn. Het geeft niet alleen financiële ruimte, maar vooral ook mentale rust.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Ik merk zelf eigenlijk dat hoe meer financiële ruimte ik krijg, hoe minder behoefte ik heb om zomaar geld uit te geven. Tegelijkertijd zijn we wel Bourgondiërs, dus uit eten gaan is absoluut een behoorlijke kostenpost. Mijn vrouw houdt daarnaast van kleding kopen. Soms denken we achteraf weleens: dat was misschien wat veel. Maar aan de andere kant vinden we ook dat geld niet alleen bedoeld is om op een rekening te blijven staan. Je moet verstandig met geld omgaan, maar je moet er tijdens je leven natuurlijk ook van kunnen genieten.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„We zijn op dit moment vooral bezig met de volgende stap. De basis is inmiddels op orde: we hebben geen schulden, bouwen een goede buffer op en kunnen iedere maand geld opzijzetten. Waar we nu steeds meer over nadenken, is financiële onafhankelijkheid. Niet per se met het idee dat we morgen willen stoppen met werken, maar wel dat we uiteindelijk minder afhankelijk willen zijn van enkel ons salaris. Daarom proberen we naast sparen ook vermogen op te bouwen door te investeren en andere inkomstenbronnen te ontwikkelen. Ik zou best wel willen stoppen met werken en fulltime mijn YouTube-kanaal verder willen ontwikkelen – helaas kan dat nu nog niet. Tegelijkertijd realiseer ik me heel goed dat we tegenwoordig weinig reden tot klagen hebben. We zitten financieel in een veel comfortabelere positie dan een aantal jaar geleden.”

Wat is je beste financiële tip?

„Budgetteren kun je leren. Dat klinkt misschien wat flauw, maar bij ons heeft het echt een groot verschil gemaakt. Sinds we aparte rekeningen hebben voor onze vaste lasten en dagelijkse uitgaven, hebben we veel meer overzicht gekregen. Daarnaast hou ik zelf ook een Excelbestand bij om te zien wat erin komt en waar het geld naartoe gaat. Vroeger gebeurde het regelmatig dat we geld uitgaven en vervolgens ineens nog een rekening voor vaste lasten kregen. Nu hebben we dat volledig gescheiden. Na ons salaris wordt automatisch genoeg geld overgemaakt naar de rekening voor de vaste lasten.

Daarnaast hebben we een aparte rekening voor ons maandbudget. Daaruit maken we iedere week een vast bedrag over naar een betaalkaart die we gebruiken voor onze normale uitgaven. Om een voorbeeld te noemen: we reserveren ongeveer 3000 euro voor vaste lasten, 2500 voor ons maandbudget en daarvan is maximaal 500 euro per week beschikbaar voor zaken als boodschappen, kleding, uit eten gaan en andere dagelijkse uitgaven. Daardoor hoeven we niet bij iedere aankoop enorm na te denken, maar weten we wel precies hoeveel ruimte er nog is. Voor ons werkt die combinatie van automatiseren, aparte potjes en een duidelijk weekbudget heel goed.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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