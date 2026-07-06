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De Spaarrekening van Amira (34): ‘Het prutswerk van die schilder kostte 3800 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Amira laat haar huis verkoopklaar maken, maar daar komen nogal wat (spaar)kosten bij kijken.

Naam: Amira (34)

Werk: tandartsassistente

Woonsituatie: getrouwd, koopwoning

Netto inkomen: 2600 euro

De Spaarrekening van Amira

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Momenteel staat er 6200 euro op.”

Ben je daar blij mee?

„Nou, niet echt. De laatste tijd gaat er vooral veel geld vanaf. We zijn ons huis verkoopklaar aan het maken en dat kost serieus geld! Ik zie mijn spaarrekening momenteel dus eerder als een pot waar allemaal rekeningen uit betaald worden dan als iets wat groeit. Natuurlijk is het een investering, ik wil dat alles er goed uit komt te zien. En we kunnen het ons permitteren. Alleen had ik niet verwacht dat ik zoveel geld aan al die klusjes kwijt zou zijn.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Dat verschilt heel erg. Normaal sparen we elke maand wel iets, maar nu gaat het er juist aan de lopende band af. De badkamer moest opnieuw worden betegeld, het dak van de garage bleek te lekken en moest gerepareerd worden, we hebben een energielabel laten aanmeten omdat dat straks nodig is voor de verkoop… Het zijn allemaal van die dingen waarvan je denkt: ach, dat doen we nog even. Maar bij elkaar loopt het gigantisch op.”

Wat heb je zoal uitgegeven?

„Nou, dan begin ik meteen met mijn grootste trauma, dat was namelijk de schilder. We hebben ruim 3800 euro betaald om het huis netjes te laten schilderen. Het begon al met dat hij structureel veel te laat kwam opdagen. Vervolgens stond hij doodleuk te schilderen terwijl het regende, met allemaal kringen en plekken in het schilderwerk als gevolg. Tijdens de hittegolf kwam hij ook gewoon schilderen, terwijl dat eigenlijk ook helemaal niet goed is voor de verf.

Ik heb er echt bovenop gezeten. Ik heb alles gecontroleerd, ik bleef aangeven wat niet goed ging en heb hem meerdere keren terug laten komen. Maar perfect is het nog steeds niet. Ondertussen ben ik wel 3800 euro armer. En alsof dat nog niet genoeg was, zaten er ook overal verfspetters op de kozijnen en andere plekken waar helemaal geen verf hoorde te zitten. Heb ik zelf nog het hele weekend staan boenen. Zó onnodig, zo lomp en ondoordacht, en vooral zuur.”

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Heb je daarnaast nog schulden?

„Alleen een hypotheek, maar daar maak ik me geen zorgen over. Ik verwacht dat we ons huis – ondanks alle extra kosten die we nu maken – met winst kunnen verkopen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niet zozeer aan onze financiële situatie, maar wel aan hoe de verbouwing verloopt. Ik zou willen dat vakmensen gewoon doen wat ze beloven. Op tijd komen, netjes werken en kwaliteit leveren. Dat scheelt uiteindelijk niet alleen geld, maar ook heel veel frustratie.”

Wat is je beste financiële tip?

„Reserveer altijd meer budget dan je denkt nodig te hebben. Echt altijd. Want hoe goed je ook plant, er komt gegarandeerd iets tussendoor, een extra klusje dat gedaan moet worden, een beschadiging, een onverwachte wending. O, en betaal een vakman nooit het volledige bedrag voordat je echt tevreden bent met het eindresultaat. Dat heb ik zelf nu wel geleerd.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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