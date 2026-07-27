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De Spaarrekening van Willem (55): ‘Zo’n 42.000 euro spaargeld, maar voor de scheiding was het meer’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Willem (55) is tevreden met zijn spaarsaldo, al was het voor de scheiding meer. Dus is hij weer aan het opbouwen.

Naam: Willem (55)

Beroep: Manager Global Supply Chain

Netto maandsalaris: 5200 euro, exclusief bonusregeling

Woonsituatie: alleenstaand met een koophuis, met drie inwonende kinderen (23, 21 en 17 jaar)

De Spaarrekening van Willem

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Momenteel staat er 42.000 euro op mijn spaarrekening. Dat is een best bedrag, maar het was voorheen nog meer. Door een scheiding ben ik nu weer aan het opbouwen – enerzijds voor mezelf, anderzijds voor de kinderen, later.”

Ben je blij met je huidige spaarsaldo?

„Ja, want ik vind het belangrijk om een buffer te hebben voor onvoorziene uitgaven. Het geeft me rust en meer ruimte om eventuele aankopen te doen.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Mijn financiële situatie vind ik prima, al voel ik mij bevoorrecht – ik weet ook hoe de keerzijde van de medaille kan zijn, door de recessie in de jaren 80. Er was toen veel gedwongen werkloosheid die ook mijn ouders trof. Ondanks dat hadden we het niet slecht, maar ik besef goed dat sparen niet voor iedereen altijd mogelijk is.”

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Hoeveel spaar je per maand?

„Ongeveer 2700 euro is mijn maandelijkse streefbedrag, zonder dat ik andere dingen ervoor laat. Ik ben me goed bewust van geld en ik geef het niet uit aan onnodige dingen. Verder leef ik vrij ‘normaal’. Ik zie het als een sport om bewust met geld om te gaan.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Zodra mijn salaris gestort is, boek ik direct geld over naar mijn spaarrekeningen. Ik haal mijn spaargeld er zelden weer vanaf. Ik weet immers wat mijn maandelijkse kosten zijn; die heb ik overzichtelijk in een Excel-bestand staan.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Behalve een hypotheek heb ik verder geen schulden. Ik ben nog vrij ouderwets opgevoed met de gedachte dat je niet kunt uitgeven wat je niet hebt, en dat je eerst moet sparen voor een eventuele aankoop.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„De lidmaatschappen van de watersportvereniging en het liggeld van de boten van mijn kinderen. Ik zou die kosten op termijn wel willen overdragen, aangezien ze nu ook werken en zelf een bijdrage kunnen leveren – en zo met geld leren omgaan.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Nee, ik zou niks willen veranderen. Ik wil anderen meteen de tip meegeven om tóch maandelijks iets opzij te zetten, hoe moeilijk dat ook kan zijn. En als je voor een grote aankoop staat, bedenk je dan: word ik hier gelukkiger van? Het antwoord is vaak nee, want het beleven van geluk zit veel meer in kleine momenten en dingen in het leven.

Nog een andere tip is om kritisch naar alle kleine maandelijkse uitgaven te kijken, die al met al best een hap uit je budget kunnen zijn. Al spaar je dát geld maar – zo’n buffer geeft je minder zorgen, waardoor je je kunt focussen op andere dingen. Ik probeer er altijd een sport van te maken om mijn spaargeld op termijn te zien groeien. Fantastisch als dat dan ook lukt.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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