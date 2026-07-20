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De Spaarrekening van Felice (36): ‘We sparen 6000 euro per jaar voor vakanties, maar daar redden we het niet meer mee’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Felice (36) en haar man sparen maandelijks best wat vakantiegeld, maar dat bedrag lijkt steeds minder waard te worden.

Naam: Felice (36)

Beroep: zelfstandig ondernemer

Netto-inkomen: ‘Wisselt, gemiddeld 3500 euro’

Woonsituatie: getrouwd, moeder van een 5-jarige jongenstweeling

De Spaarrekening van Felice

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„In totaal zo’n 15.000 euro, verspreid over wat potjes. Huishouden, auto, vakantie, je kent het wel. Mijn man en ik sparen maandelijks 250 euro voor vakanties, wat dus neerkomt op 6000 euro per jaar.”

Ben je daar blij mee?

„Ja, zeker. We zijn allebei zzp’er, dus we moeten ons vakantiegeld zelf regelen. Al jaren doen we dat op deze manier en met dit bedrag. Ik merk alleen wel dat we met datzelfde bedrag steeds minder kunnen.”

Hoe bedoel je?

„We gaan meestal meer dan één keer per jaar weg. Zo is wintersport vaste prik in het voorjaar, en daarnaast proberen we in de zomer nog een vakantie te plannen. Die wintersport is natuurlijk al een flinke kostenpost voor dat ene weekje, maar ook een ‘gewone’ zomervakantie is de afgelopen jaren veel duurder geworden.”

Wanneer viel je dat voor het eerst echt op?

„Nou, nu zo’n beetje. Onze tweeling was tot nu toe nog niet leerplichtig, dus we konden altijd slim buiten het hoogseizoen boeken, bijvoorbeeld in juni of september. Dat scheelde enorm. Maar zelfs toen zagen we de prijzen al flink stijgen. Zo betaalden we dit jaar voor twee weken in een huisje in Spanje zo’n 3000 euro. Dat vond ik echt een hoop geld. En dat was dus de laatste keer dat we buiten de schoolvakanties konden gaan.”

Want nu zit je vast aan de schoolvakanties.

„Precies. Ik dacht nog: laten we een paar dagen aan zee boeken in de zomervakantie, in een vakantiepark. Nou, ik schrok me rot. Voor een weekend betaal je op z’n goedkoopst al tegen de 500 euro – en dan zit je in een safáritent.”

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Dat loopt inderdaad snel op.

„Natuurlijk kan het altijd goedkoper als je gaat kamperen of heel basic op vakantie gaat, maar over de hele linie zijn de prijzen gewoon gierend hoog geworden – en dan heb je nog niet eens gegeten. Ga je een paar keer uit eten of doe je iets leuks met de kinderen, dan kost zo’n weekend al snel richting de 1000 euro. Dat vind ik echt absurd.”

Wat vind je verder van je financiële situatie?

„Eigenlijk ben ik best tevreden. We hebben onze zaken goed op orde en kunnen dus sparen voor vakanties. Want ik besef ook wel dat dat laatste een luxe is.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Gezamenlijk 500 euro voor die vakanties dus, en verder nog zo’n 500 euro die we spreiden over het huishoudpotje en de auto. Gaat allemaal automatisch, zodat we er niet steeds over hoeven na te denken.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, maar alleen waarvoor het bedoeld is. Dus is er iets mis met de auto? Dan breken we dat potje aan. Dat geldt ook voor de rest van onze spaardoelen.”

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Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Vakanties dus, en boodschappen. Een paar jaar geleden redde ik het oprecht nog voor 80 euro per week, nu kom ik eerder bij het dubbele uit. En dan koop ik geen hele luxe dingen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„We zullen ons vakantiebudget moeten ophogen als we op deze manier willen blijven reizen. Dat betekent dus nóg meer sparen. Tegelijkertijd kijk ik ook naar een beleggingsspaarrekening. Dan leg je ook maandelijks geld in, maar is het idee dat dat bedrag op de langere termijn kan groeien.”

Wat is je beste financiële tip?

„Zet automatisch een vast bedrag opzij voor grote uitgaven, dan voelt sparen veel minder als een opgave. En begin op tijd, want die uitgaven komen altijd onverwacht en het leven is al duur genoeg.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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