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De Spaarrekening van Bernard (67): ‘Ik ben met pensioen en heb 39.000 euro spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Bernard (67) kan prima rondkomen van zijn AOW en pensioen, en heeft daarnaast een fijne spaarbuffer van bijna 40.000 euro.

Naam: Bernard (67)

Beroep: met pensioen

Woonsituatie: weduwnaar, koopwoning

Netto inkomen: 2690 euro (waarvan 1558 euro AOW en 1132 euro pensioen)

De Spaarrekening van Bernard

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op mijn spaarrekening staat nu een bedrag van 39.000 euro. Daarnaast heb ik ook nog 2000 euro in beleggingen zitten. Die beleggingsrekening is gekoppeld aan mijn betaalrekening, daar gaat maandelijks automatisch een vast bedrag naartoe.”

Ben je blij met je spaarsaldo?

„Uiteraard, het is een lekker bedrag! Er komen nog wel wat uitgaven aan voor nieuwe kozijnen, bij elkaar zo’n 4000 euro. Ik heb al 2500 euro aanbetaald, dus ik heb nog 1500 euro te gaan. Maar die kosten kan ik hebben door de buffer die ik heb opgebouwd.”

Wat vind je verder van je financiële situatie?

„Prettig, ik kan niet anders zeggen. Daarbij blijft mijn spaarrekening groeien, want ik spaar gemiddeld 500 euro per maand. Meestal zelfs meer, afhankelijk van eventuele grotere uitgaven. Als mijn auto een beurt nodig heeft, blijft er logischerwijs minder geld over om te sparen.”

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Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Zo min mogelijk, alleen als ik iets aan mijn woning wil aanpassen, zoals die kozijnen.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Gelukkig niet, ik heb alleen nog een hypotheek openstaan, maar die lasten vallen alles mee, want ik betaal 518 euro per maand. Dat red ik prima uit mijn AOW- en pensioeninkomen.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Eh, geen idee. Ik doe geen overbodige uitgaven, heb geen gekke uitspattingen en van de dingen die ik wél koop, heb ik geen spijt. Ik ben eigenlijk best tevreden. Het scheelt ook dat ik samen met een vriend een volkstuin heb. Die volkstuin kost jaarlijks 500 euro, maar we delen de huur, dus het kost me maar 250 euro per jaar.

Én ik oogst wekelijks veel groente en fruit. Van fruit maak ik sappen, chutneys en azijnen – ook leuk om cadeau te geven, moet ik zeggen. Hoe dan ook: ik bespaar daardoor enorm op mijn boodschappen en geef daar weinig geld aan uit, circa 50 euro per week. Ik kan dus prima rondkomen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Die gaat over het pensioen, en ik kan alleen maar zeggen: probeer je pensioen goed op te bouwen. Ik heb zelf tot en met 2012 pensioen opgebouwd, daarna nam ik een winkel over en heb ik geen verdere opbouw gedaan. Een blik op mijn pensioenoverzicht leerde me namelijk dat ik – samen met de te verwachten AOW – voldoende financiën had om een aangename ‘oude dag’ te hebben. Maar het is dus wel belangrijk om je daarin te verdiepen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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