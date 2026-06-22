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De Spaarrekening van Barry (45): ‘Dankzij mijn spaarcenten heb ik de hypotheek bijna afgelost’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Barry (45) spaart veel en geeft weinig uit, waardoor hij zijn hypotheek al bijna heeft afgelost.

Naam: Barry (45)

Beroep: teamleider in de techniek

Netto inkomen: 4300 euro per maand

Woonsituatie: samenwonend, koopwoning

De Spaarrekening van Barry

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Ongeveer 20.000 euro, bedoeld voor noodgevallen en onverwachte uitgaven. Veel meer dan dat bedrag hoeft voor mij ook niet. Ik heb er juist voor gekozen om het grootste deel van mijn overtollige geld in mijn hypotheek te stoppen.”

Ben je daar blij mee?

„Ja, absoluut. Sommige mensen vinden het overdreven, maar ik word er juist gelukkig van. Ik haal veel voldoening uit het idee dat ik financieel steeds onafhankelijker word. Het voelt goed om te weten dat ik niet volledig afhankelijk ben van mijn salaris.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Ik ben er heel tevreden mee. Ik heb qua timing ook wel geluk gehad. Tien jaar geleden kocht ik een vrijstaande woning voor ongeveer 400.000 euro. Dat leek toen heel veel geld, maar tegenwoordig heb je daar een tussenwoning voor. En een vrijstaand huis? Dat gaat al snel richting een miljoen euro. Daarnaast heb ik een hypotheekrente van ongeveer twee procent. Door jarenlang extra af te lossen staat er nu nog maar zo’n 40.000 euro aan hypotheek open. Ik moet bekennen dat dat extra aflossen ook lukt ook omdat ik jaarlijks een schenking krijg van mijn ouders – in plaats van dat ik er later flink wat erfbelasting over betaal, krijg ik nu alvast een kleinere bijdrage.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Gemiddeld zo’n 1500 euro. Een deel gaat naar mijn spaarrekening en een deel gebruik ik om extra af te lossen op de hypotheek. Dat laatste heeft uiteindelijk het grootste verschil gemaakt.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Niet vaak, ik spaar niet om vervolgens weer alles uit te geven. Als ik geld van mijn spaarrekening haal, is het meestal voor iets dat echt nodig is. Laatst heeft mijn vriendin me bijvoorbeeld overtuigd om nieuwe zomerkleding te kopen. Dat kostte ongeveer 500 euro. Voor mijn doen was dat een behoorlijke uitgave.”

Vertel eens?

„Mijn kledingkast is niet bepaald mijn prioriteit. Als ik een trui heb en die is na een jaar nog goed, waarom zou ik dan nog een nieuwe kopen? Ik denk dat ik wel tien jaar geen nieuwe kleren had gekocht. Maar goed, nu had ik echt nog maar nauwelijks nog korte broeken die goed pasten – niet heel handig met deze temperaturen. Uiteindelijk heb ik vier korte broeken gekocht, een paar polo’s en wat andere basics. Ha, grote kans dat ik daar over tien jaar nog steeds in rondloop.”

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Heb je daarnaast nog schulden?

„Alleen die laatste 40.000 euro hypotheekschuld en daar lig ik niet wakker van. Vergeleken met de meeste huiseigenaren zijn mijn maandlasten inmiddels heel laag.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Dat is een lastige vraag, want ik geef eigenlijk nergens graag geld aan uit. Als ik dan toch iets moet noemen, zijn het de uitgaven met mijn vriendin. Ze koopt graag kleding en vindt het leuk om regelmatig buiten de deur te eten en drinken. Qua financiën zijn we echt tegenpolen van elkaar.”

Mensen zeggen vaak: waarom zou je sparen voor later als je niet weet of je later haalt?

Levert dat weleens discussies op?

„Ja, regelmatig. Het voelt voor mij soms alsof ik hard werk om onze financiële positie sterker te maken, terwijl zij veel meer bij de dag leeft. Dat irriteert me, omdat ik het gevoel krijg dat ik voor ons beiden aan het sparen ben. Dus ja, dat zorgt voor wrijving. Tegelijkertijd is er dankzij haar ook meer balans. Zonder haar zou ik waarschijnlijk nooit nieuwe kleding kopen en zelden ergens naartoe gaan. En het is niet zo dat zij niks spaart, zij heeft ook een goedbetaalde baan en sluist ook spaargeld naar onze spaarrekening – en dus de aflossing op onze hypotheek. Alleen reserveert zij maandelijks minstens 600 euro voor leuke dingen, en dat vind ik gewoon doodzonde van het geld. Dat kan wat mij betreft ook minder.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niet echt. Mijn doel is om de hypotheek volledig af te lossen. Dat gevoel is me meer waard dan luxe spullen of een grotere auto.”

Waarom is dat zo belangrijk voor je?

„Vanwege de financiële vrijheid. Mensen zeggen vaak: waarom zou je zoveel sparen voor later als je niet weet of je later haalt? Ik begrijp het wel, maar voor mij gaat het niet om rijk worden. Het gaat om keuzevrijheid. Ik wil later kunnen besluiten om minder te werken of eerder te stoppen zonder dat geld een probleem is.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ga niet automatisch meer uitgeven zodra je meer gaat verdienen. Veel mensen krijgen salarisverhoging en passen direct hun levensstijl aan. Ik ben juist ongeveer hetzelfde blijven leven. Daardoor kon ik sparen, extra aflossen en steeds meer financiële rust opbouwen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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