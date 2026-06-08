De Spaarrekening van Inez (38): ‘Ik leef best wel van maand naar maand’
Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Inez, die geen held is in sparen en van maand naar maand leeft.
Naam: Inez (38)
Beroep: pedagogisch medewerker op een kinderopvang
Netto maandsalaris: 2400 euro (parttime)
Woonsituatie: single
De Spaarrekening van Inez
Hoeveel staat er momenteel op je spaarrekening?
„Ongeveer 1250 euro.”
Ben je daar tevreden mee?
„Mwah, niet echt. Ik had liever gehad dat er meer op stond. Zeker als je tegenwoordig ziet hoe duur alles is geworden, voelt 1250 euro niet als heel veel. Het is fijn dát er iets staat, maar het geeft niet echt een stabiel gevoel.”
Hoe kijk je naar je financiële situatie?
„Het had beter gekund, ik leef best van maand naar maand. Mijn salaris is prima, maar ik hou gewoon niet heel veel over. Soms kijk ik naar vriendinnen of familieleden die meer verdienen en dan denk ik weleens: misschien had ik andere keuzes moeten maken en een ander vak moeten kiezen. Toch probeer ik mezelf daar niet te veel in mee te nemen. Ik doe werk dat ik leuk vind en waar ik voldoening uit haal. De arbeidsvoorwaarden zijn ook prima – dit jaar waren we op 5 mei bijvoorbeeld vrij. Alleen financieel is het soms gewoon wat minder makkelijk.”
Lukt het om iedere maand te sparen?
„Niet echt structureel. De ene maand zet ik iets opzij en de andere maand lukt het helemaal niet. Er hoeft maar iets onverwachts te gebeuren en mijn spaargeld is alweer weg.”
Haal je weleens geld van je spaarrekening af?
„Ja, best snel ook. Als er wat op staat, gebruik ik het bijvoorbeeld voor vakanties, kleding of als ik iets leuks zie dat ik graag wil hebben. Het geld staat dan niet op mijn lopende rekening, dus haal ik het van mijn spaargeld af.”
Heb je daarnaast nog schulden?
„Ik heb een persoonlijke lening lopen van ongeveer 5000 euro, ooit afgesloten voor een auto. Het is niet dat ik me daar dagelijks zorgen over maak, maar het zit wel in mijn achterhoofd dat ik die lening nog moet afbetalen – elke maand los ik daar een beetje op af.”
Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?
„Winkelen, uit eten gaan, spontaan iets leuks doen, dat zijn dingen waar ik echt van geniet. Tegelijkertijd weet ik ook wel dat dáár het geld in gaat zitten. Ik zou daar best wat bewuster mee om kunnen gaan.”
Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?
„Ik zou vooral graag meer willen verdienen, ik denk dat ik dan meer rust zou hebben. Dan kan ik immers makkelijker sparen, maar ook zonder schuldgevoel iets leuks doen.”
Wat is jouw beste financiële tip?
„Ik weet niet of ik de juiste persoon ben om financieel advies te geven, haha. Maar ik zou wel zeggen: probeer toch iets te sparen, al is het maar een klein bedrag per maand. Want uiteindelijk is het fijn als je iets achter de hand hebt.”
Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.
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