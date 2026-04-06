De Spaarrekening van Marloes (34): ‘Ik baal ervan dat ik steeds met geld aan het schuiven ben’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Marloes is niet zo’n ster in sparen, en schuift veel tussen haar spaarpotjes.

Naam: Marloes (34)

Beroep: fysiotherapeut

Woonsituatie: koopwoning, samenwonend met twee kinderen

Netto inkomen: 2900 euro

De Spaarrekening van Marloes

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Dat wisselt een beetje. Ik heb verschillende potjes: een voor uitjes, voor kleding, voor de kinderen, voor onverwachte uitgaven… Maar omdat ik nogal geregeld met bedragen heen en weer schuif, weet ik niet precies wat wáár staat. Ik denk dat ik nu bij elkaar op ongeveer 7000 euro zit.”

Ben je daar blij mee?

„Het is niet niks, daar ben ik wel blij om. 7000 euro is best een fijn bedrag.”

Maar?

„Ik schuif dus nogal met mijn potjes, en ik baal ervan dat ik niet zo’n goede spaarder ben. Neem bijvoorbeeld kleding voor de kinderen, daarvoor heb ik een aparte spaarrekening waar ik elk kwartaal de kinderbijslag op laat storten. Dat geld is bedoeld om kleding en schoenen van te kopen. Alleen: dat potje is vaak na twee van de drie maanden al leeg – mijn uitgavenpatroon is soms groter dan mijn bankrekening. Vaak schiet ik het dan voor van een van mijn eigen spaarrekeningen – en trek ik het weer recht als de kinderbijslag weer is gestort, zoals afgelopen week. Maar dan stort ik niet álles terug, anders is die kinderrekening weer zo snel leeg. Dus ergens geef ik dan toch te veel geld uit. Ik wéét dat ik het zelf doe, maar het voelt een beetje slordig en chaotisch dat ik steeds met die potjes aan het schuiven ben. Overigens hebben mijn partner en ik een aantal gezamenlijke spaarrekeningen waar ik niet aankom – anders zou ik op mijn kop krijgen, haha.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik probeer elke maand een vast bedrag over te maken naar mijn potjes, maar doe dat wel handmatig. Soms gaat er 200 euro naar de vakantierekening, soms maar 100. En ik heb de neiging tot het doen van impulsieve aankopen. Ben ik onderweg en heb ik niet gegeten, haal ik een luxe broodje. Of als ik het helemaal bont maak: een sushibox. Kost zo 15 euro en je eet het in drie minuten op, best zonde – dan kun je net zo goed naar een restaurant gaan en kun je in verhouding meer eten. Maar goed, dat geld vliegt dus mijn portemonnee uit.”

Wanneer haal je nog meer geld van je spaarrekening?

„Als ik jarig ben en spontaan bedenk dat ik tóch een feestje wil vieren, om maar wat te noemen – is toch weer een boodschappenkar extra. Of als ik een leuk kledingsetje voorbij zie komen op Instagram, of dat nou voor mezelf of de kinderen is. En laatst kocht ik een nieuwe föhnborstel. Die zijn er goedkoper, maar ik wilde per se die superdeluxe van 200 euro. Kost een duit, maar je hebt wel wat in handen, of in dit geval je haar, haha. Maar goed, die 200 euro had ik niet paraat, dus moest er weer een spaarpotje aan geloven.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Gelukkig niet, halleluja. Ik denk dat ik anders nog minder relaxt in dit hele spaarverhaal zou staan. Dan zou ik zéker strikter moeten leven.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„De impulsaankopen die eerder al noemde. Al die kleine bedragen kun je makkelijk missen, maar tel je ze bij elkaar op, dan zit je zo weer aan de 50 of 100 euro. Mijn partner is daar trouwens veel gedisciplineerder in, hij ziet soms met lede ogen aan dat ik weer van de zoveelste cappuccino nip. Soms zeg ik het expres niet tegen hem, om gedoe te voorkomen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ja, consequent zijn in het sparen. Ik zag trouwens wel dat ik bij mijn bank een slot op mijn spaarrekening kan zetten, en ik overweeg dat misschien te doen. Dat maakt het tussentijds schuiven met geld toch minder aantrekkelijk.”

Wat is je beste financiële tip?

„Nou, dat slotjes-verhaal is zo’n slecht idee nog niet. En ik zou tegen mezelf willen zeggen: dat spaargeld is heilig, blijf er nou eens vanaf. Dan voelt het in elk geval alsof ik meer grip heb op mijn financiën.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

