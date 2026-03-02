Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Milan (27): ‘Er zit 50K spaargeld in ons koophuis’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Milan (27) heeft altijd veel gespaard, en dat geld heeft hij in zijn koophuis gestoken.

Naam: Milan (27)

Beroep: jurist, en geeft les in judo

Woonsituatie: nu nog bij ouders, maar koopwoning gekocht

Netto inkomen: 3500 euro

Wat staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment staat er ongeveer 5000 euro op mijn spaarrekening. Dat is minder dan een tijd geleden, maar het voelt niet als een verlies. Integendeel: ik heb ongeveer 50.000 euro van mijn spaargeld in ons koophuis gestoken. Een bedrag dat niet zomaar is ontstaan, natuurlijk. Tijdens mijn studie heb ik altijd gewerkt – naast colleges, tentamens en stages. Terwijl anderen op vakantie gingen of hun geld uitgaven, koos ik er vaak voor om te sparen. Niet omdat ik niets wilde beleven, maar omdat ik wist dat ik later financiële vrijheid wilde hebben.”

Dan was je goed op weg, met die 50K. Waaraan heb je het nu uitgegeven?

„Mijn spaargeld zit nu in een huis waarin mijn partner en ik ons leven willen opbouwen. We hebben het in één keer volledig aangepakt: alles geïsoleerd, verduurzaamd en gemoderniseerd. Een half jaar lang ging vrijwel al ons extra inkomen naar de verbouwing. Het was intens, maar ook bijzonder, want we bouwden letterlijk aan onze toekomst. En doordat alles nu is aangepakt, weten we dat er in de komende jaren weinig grote kosten meer aankomen. Dat geeft rust.”

Een tevreden mens, dus?

„Ja, echt. Soms kijk ik rond in ons huis en denk ik: hier hebben we zó hard voor gewerkt. En nee, het geld staat misschien niet meer op mijn spaarrekening, maar het zit in iets tastbaars, iets wat veiligheid en stabiliteit geeft. Dat voelt waardevoller dan een hoog saldo.

Overigens heb ik ook nog ongeveer 25.000 euro in aandelen zitten. We hebben onszelf afgevraagd of we dat geld ook moesten aanspreken tijdens de verbouwing, maar dat bleek niet nodig. Dat was ook weer zo’n trots moment: dat de discipline van jarenlang sparen en verstandig omgaan met geld nu echt het verschil maakt.”

Wat vind je verder van je financiële situatie?

„Ik voel me best dankbaar en trots tegelijk. Dankbaar, omdat we het goed hebben. Mijn partner en ik hebben allebei een stabiel inkomen, een huis dat klaar is voor de toekomst en een vermogen dat we zorgvuldig hebben opgebouwd.

Maar ook trots, omdat het niet vanzelf is gegaan. Tijdens mijn studie werkte ik altijd. Soms was dat best pittig, het combineren van werk, studie en sociale dingen. Toch bleef ik sparen, met één doel voor ogen: later ruimte hebben, keuzes kunnen maken en niet afhankelijk zijn. Nu merk ik dat die lange adem loont. We hebben rust. En zodra de verbouwing echt helemaal achter ons ligt, ontstaat er nóg meer ruimte om te sparen en weer te beleggen.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Door de verbouwing is dat bedrag nu wisselend. Toch sparen we samen ongeveer 2000 euro per maand. Dat voelt soms bijna als een sport: kijken hoe we slim kunnen omgaan met geld, terwijl we tegelijkertijd ons huis afmaken. Daarbij wonen we beiden nog bij onze ouders, wat in kosten scheelt.

Zodra alles klaar is, verwachten we ongeveer 2000 euro per maand te kunnen sparen voor grotere vakanties, extra beleggingen, woningonderhoud en onvoorziene uitgaven. Dat vooruitzicht geeft een fijn gevoel van controle en groei.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, nu wel, voor de verbouwing. Maar dat voelt niet als ‘geld opmaken’. Het voelt als investeren. Straks willen we strakker werken met vaste richtlijnen voor uitgaven. Juist omdat we weten hoe hard we ervoor werken, willen we bewust omgaan met wat we uitgeven.”

Heb je nog schulden?

„Zelf heb ik geen schulden, maar mijn partner heeft nog een relatief klein bedrag openstaan dat binnenkort in delen wordt terugbetaald. Daar heb ik verder geen zorgen over. We hebben ook altijd geprobeerd voorzichtig te zijn met financiële verplichtingen – voor mij staat die financiële rust gelijk aan mentale rust.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Als ik eerlijk ben: soms aan ‘koopjes’. Een aanbieding die nét te aantrekkelijk lijkt. Dan denk ik: slim gescoord. Maar achteraf besef ik dat ik het niet echt nodig had. Gelukkig zijn het vaak geen grote bedragen, maar het houdt me scherp.

Zou je iets willen veranderen aan je financiële situatie?

„Op dit moment niet, ik ben tevreden. Wel wil ik, zodra we weer een buffer hebben van ongeveer drie maanden inkomen, opnieuw actiever gaan beleggen. Voor mij voelt vermogen opbouwen niet als rijk willen worden, maar als vrijheid creëren. Op den duur zou ik dan bijvoorbeeld samen vervroegd met pensioen willen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Werk hard, begin vroeg met sparen en wees consistent. Je hoeft echt niet meteen grote bedragen te sparen. Het gaat om discipline en visie. Weet waar je geld naartoe gaat, en stuur bij waar nodig om zo je eigen doelen – hoe groot of klein ook – te kunnen bereiken. Voor mij heeft het altijd gevoeld alsof ik werkte voor mijn toekomstige zelf. En die toekomstige versie van mezelf is me daar nu dankbaar voor.”

