Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Rob (42): ‘Onlangs een tegenbod van 7 ton afgekeurd’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Rob zoekt al maanden een nieuwe woning, maar de markt is grillig. Een tegenbod van 700.000 euro ketste hij onlangs af, het was toch nog te hoog.

Naam: Rob (42)

Beroep: teamleider

Woonsituatie: koopwoning, met zijn vrouw en twee kinderen

Netto inkomen: 3500 euro

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Rond de 45.000 euro, een bedrag dat mijn vrouw en ik in de loop der jaren hebben opgebouwd. In het begin waren we er overigens helemaal niet zo bewust mee bezig, toen spaarden we gewoon voor ‘later’. Pas toen we merkten dat ons huis te klein begon te worden – we waren twee kinderen verder – kregen we een duidelijker spaardoel, namelijk een nieuwe woning. Sindsdien voelt het ook anders: elke euro is bedoeld voor die volgende stap.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„In de basis is het natuurlijk prima: we hebben allebei een stabiel inkomen en kunnen zonder stress rondkomen. Maar het voelt ook enigszins ‘begrensd’. We hebben die buffer, maar verder zit er weinig rek in ons spaarsaldo, omdat het dus een hoger doel dient.”

Hoe ziet je woonsituatie er nu uit?

„We wonen nu tien jaar in ons huidige huis. Ooit zijn we hier dus met z’n tweeën begonnen, inmiddels bestaat ons gezin uit vier personen. Dat merk je, qua ruimte. Zo hebben we relatief veel plek op zolder en weinig leefruimte beneden, dus het is ook niet praktisch ingericht voor een gezin. Overigens zijn dit natuurlijk allemaal luxeproblemen, want het ‘past’ wel, maar toch: het schuurt steeds vaker.”

Hoe veel spaar je per maand?

„Gemiddeld zo’n 200 tot 300 euro. Dat is echt wat er overblijft nadat alles betaald is. Soms is het iets meer, maar vaak ook niet – er hoeft maar een wasmachine stuk te gaan of er komt een grote rekening binnen, en dat spaarbedrag stort in. Dat frustreert me weleens. Ik weet dat ik méér geld nodig heb om een huis te kunnen kopen, maar ik kan het niet zo snel bij elkaar sparen – zeker niet met die oplopende huizenprijzen.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, het is niet alleen een ‘huizenpotje’, maar ook een buffer. Niet heel motiverend qua sparen, maar soms wel nodig.”

Je bent dus al een tijd op zoek naar een huis. Hoe gaat dat?

„Het is best intens. We hebben al meerdere keren geboden en zijn vaak overboden. We hebben nu zelfs een aankoopmakelaar ingeschakeld, in de hoop meer kans te maken. Het helpt wel in het proces, maar verandert niets aan hoe competitief de markt is. Je moet nog steeds keuzes maken die soms niet helemaal goed voelen.”

Op welk moment zat je het dichtst bij een aankoop?

„Een paar weken geleden. Een huis van 724.000 euro, wij boden 680.000 en kregen een tegenbod van 700.000. Superspannend, voor mijn gevoel waren we écht heel dichtbij. En het voelde ergens ook wel alsof we het moesten doen. Tegelijkertijd wisten we: als we hiermee akkoord gaan, hebben we geen financiële ruimte meer om het huis naar wens aan te passen. Dan moesten we concessies doen waarmee we dagelijks zouden worden geconfronteerd – geen nieuwe badkamer, geen nieuwe keuken, geen warmtepomp. Dat zagen we niet zitten, dus we bleven bij ons eerdere bod. Ja, dat werd natuurlijk afgeketst. Maar ik vond het zuurder dan ik vooraf had gedacht.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Maar je stond wel achter je beslissing?

„Ja, want ik weet ook: je moet verder kijken dan het moment zelf. Jezelf lostrekken uit die emotie en je afvragen: hoe ziet mijn leven er daar uit, ook financieel? Dat is niet altijd makkelijk, want de druk is hoog en je krijgt op de woningmarkt maar weinig kansen, maar het is wel het beste om te doen.”

Wat zou je nu aan je financiële situatie willen veranderen?

„Meer financiële ruimte hebben, dat moge duidelijk zijn, haha. Zodat ik niet bij elke stap hoef te denken: kán dit wel? Meer spaargeld zou daarin echt een groot verschil maken, omdat het je meer opties geeft.”

Wat is je beste financiële tip?

„Kijk verder dan het biedingsproces als je een woning koopt, en wees niet te inhalig. Denk óók na over hoe je er daarna bij zit. Het is natuurlijk heel verleidelijk om tot het uiterste te gaan, zeker als je in onderhandeling bent en een woning binnen handbereik ligt. Maar uiteindelijk wil je niet alleen een huis kopen, je wilt er ook prettig en zonder constante financiële druk kunnen wonen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meld je aan voor de Spaarrekening Wil je ook (anoniem) meedoen aan de Spaarrekening van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Reacties