De Spaarrekening van Sam (24): ‘Met mijn 16.000 euro spaargeld kan ik zes maanden vooruit’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Nu Sam (24) 16.000 euro bij elkaar heeft gespaard, heeft ze een ‘emergency fund’ waarmee ze een halfjaar vooruit kan.

Naam: Sam (24)

Beroep: makelaar

Woonsituatie: getrouwd, koopwoning

Netto inkomen: 2758 euro

De Spaarrekening van Sam

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op mijn spaarrekening staat nu zo’n 16.000 euro. Daarnaast heb ik ook nog 17.274 euro in beleggingen.”

Ben je daar blij mee?

„Ja! Die 16.000 euro heb ik gespaard als een soort ‘emergency fund’ voor onvoorziene omstandigheden. Met dat bedrag heb ik ongeveer zes maanden aan financiële buffer opgebouwd. Dat was ook mijn doel, dat ik het een tijdje kan uitzingen als ik onverhoopt zonder werk kom te zitten. Nu ik dat spaardoel heb bereikt, probeer ik meer te beleggen en kan ik iets meer risico nemen. Met succes, want ook qua beleggingen heb ik aardig wat winst gemaakt. Ik beleg in ETF’s en offensief via mijn eigen bank. Ik begon met ongeveer 15.000 euro, nu staat de teller dus op meer dan 17.000.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Ik vind het onwijs goed, al zeg ik het zelf. Ik moet erbij zeggen dat ik ook het geluk heb dat mijn man alle vaste lasten dekt. Daardoor ben ik in de gelegenheid om een groot deel van mijn inkomen te sparen en te beleggen.”

Hoe zit de verdeling tussen jou en je man, zijn er op jouw beurt bijvoorbeeld financiële zaken die jij voor je rekening neemt?

„Bij ons werkt het zo: ik heb de hypotheek afgesloten, maar mijn man wilt graag de vaste lasten betalen. Soms betaal ik ook mee, maar dat heeft hij liever niet, haha. Ach, dan betaal ik de boodschappen wel.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ongeveer 1700 tot 2000 euro.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Het afgelopen jaar wel wat vaker, omdat ik dus een huis heb gekocht – daar hadden we natuurlijk meubels en andere zaken voor nodig. Daardoor heb ik een deel van mijn spaargeld gebruikt. Maar ik heb sowieso niet de intentie om heel veel geld op mijn spaarrekening te laten staan, omdat het door inflatie minder waard wordt. Daarom vind ik het prima zo, met dit bedrag, en wil ik met toekomstig spaargeld liever gaan beleggen.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Een autolening van ongeveer 8000 euro. Die auto kocht ik vorig jaar. Ik wilde mijn eigen geld liever beleggen in plaats van dat ik het in een auto stopte, vandaar de lening. Ik maak me er niet echt druk om, maar zodra ik meer heb verdiend met beleggen, wil ik wel zorgen dat die lening snel wordt afbetaald.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Boodschappen! En dan niet eens de reguliere boodschappen, want ik woon in de buurt van een paar delicatessenwinkels, een slager en een viswinkel. Daardoor kies ik vaak toch voor vlees, vis, kaas of wijn van daar – en da’s een tikkie duurder dan de supermarkt.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Eigenlijk niet. Toen ik net begon met werken, gaf ik een groot deel van mijn geld uit via Klarna, vooral aan kleding. Op een gegeven moment ben ik gaan bijhouden hoeveel ik uitgaf en daar schrok ik van – het was maandelijks iets van 1000 euro, en ik moest dat aflossen van mijn salaris. Ik verdiende toen ook minder, dus het was elke keer een grote hap geld. Dat ging al een paar jaar zo. Toen heb ik echt de knop omgezet, ik wilde niet op de pof lenen. Ik gebruik Klarna nu soms nog wel, maar ik betaal alles netjes op tijd en heb een limiet van 250 euro ingesteld.”

Wat is je beste financiële tip?

„Pay yourself first. Daarmee bedoel ik dat je éérst geld opzijzet voor sparen of beleggen en daarna pas kijkt wat je uitgeeft. Zodat je zeker bent van die financiële buffer.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

