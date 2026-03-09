Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Daniela (33): ‘Die 180 euro wegenbelasting betaal ik nu makkelijk van mijn auto-spaarpotje’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: verschillende spaarpotjes hebben Daniela (33) financiële rust gegeven.

Naam: Daniela (33)

Beroep: kapster

Woonsituatie: samenwonend, koopwoning

Netto inkomen: 2300 euro per maand

De Spaarrekening van Angela

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„In totaal heb ik ongeveer 6000 euro, maar dat is verspreid over verschillende potjes. Zo staat er 4000 euro op mijn vakantiespaarrekening, heb ik een potje voor onvoorziene omstandigheden van 1000 euro én een voor mijn auto, met daarop 1200 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Ja! Het geeft me vooral een gevoel van rust, omdat ik voorbereid ben op kosten die er in de toekomst aankomen. Of dat nou mijn zomervakantie is, een rekening voor de auto of een andere, onverwachte kostenpost.”

Wat vind je verder van je financiële situatie?

„Ik ben er eigenlijk heel tevreden mee. Dat was vroeger wel anders: als er een grote uitgave aankwam, kon ik daar best van stressen. Dan moest ik bijvoorbeeld de wegenbelasting of een reparatie voor de auto betalen en ging er ineens een flinke hap uit mijn betaalrekening. Sinds een tijdje pak ik het anders aan. Ik wéét immers dat sommige kosten altijd terugkomen. Waarom dan niet maandelijks geld ervoor reserveren? Dan voelt zo’n rekening immers niet meer als een klap, maar als iets waar ik al rekening mee had gehouden. Toevallig viel hij afgelopen week op de mat, de blauwe envelop met 180 euro wegenbelasting. Maar daar lig ik nu dus niet wakker van.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Zo’n 500 euro: 200 euro gaat naar de vakantierekening, 200 naar de autorekening en 100 naar het onverwachte kosten-potje. Het zijn geen enorme bedragen, maar doordat het elke maand gebeurt, groeit mijn spaarsaldo vanzelf.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, maar dan dus wel uit het potje waar het geld voor bedoeld is. Het feit dat ik in juni naar Spanje ga en wéét dat ik het geld al in een potje heb zitten, dat is zo’n heerlijk gevoel, haha.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Geen enkele. Dat helpt natuurlijk ook om rustig naar mijn geldzaken te kijken.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Vooral aan kleine dingen. Een keer eten bestellen, koffie onderweg, een spontane aankoop… Het zijn vaak geen grote bedragen, maar als je niet oplet, kan het toch snel oplopen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niet heel veel. Ik wil vooral doorgaan met wat ik nu doe. Misschien wil ik mijn buffer voor onverwachte kosten verder laten groeien, zodat ik nog wat meer financiële zekerheid heb.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ja, open deur: zorg dat je potjes hebt. Veel kosten zijn eigenlijk helemaal niet onverwacht: je weet dat je auto onderhoud nodig heeft, dat je op vakantie wilt of dat bepaalde rekeningen elk jaar terugkomen. Door daar elke maand een klein bedrag voor opzij te zetten, spreid je die kosten over het hele jaar en schrik je niet meer van grotere rekeningen. Voor mij heeft dat echt het verschil gemaakt.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

Meld je aan voor de Spaarrekening Wil je ook (anoniem) meedoen aan de Spaarrekening van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties